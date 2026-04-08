Constanța. Portul cu bazinele de petrol, în perioada interbelică (© Imago Romaniae)

România încerca să dezvolte relațiile comerciale cu Italia în anul 1931

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Anul 1931 a făcut parte din perioada denumită drept Marea Criză Economică și se spune că fericirea popoarelor a fost grav afectată de valul devastator pornit din SUA în 1929. Teoretic, toate statele planetei au fost afectate și politicieni s-au simțit obligați să rostească discursuri lungi despre căile de cum pot ajunge salvatorii neamurilor. Măsurile luate n-au dat rezultate și s-a ajuns la un nou război mondial.

România era un organism statal ce avea nevoie de produse industriale și exotice și Italia putea să fie un partener interesant. Mai mult. Se zicea că există o conducere fascistă ce era capabilă să dezvolte afacerile în mod deosebit și nu mai conta haosul comercial din perioada liberală. Relațiile dintre cele două țări europene s-au menținut destul de reci și Roma n-a reușit să vândă decât 36.028 t de mărfuri pe meleaguri românești. Grav era că erau numai 325 t de fier și 180 t de mașini și motoare cu utilizare în economie. Nici autovehiculele, destul de interesante prin consumul redus, n-au reprezentat un domeniu atractiv și au fost exportate numai mărfuri cu o masă de 186 t. Patronii italieni nu știau sau nu doreau să colaboreze cu un fost aliat din Primul Război Mondial. Au pierdut numeroase oportunități de îmbogățire și industria italiană n-a reușit să profite de o piață ce era precum un burete atunci când venea vorba de tehnologie.

Afaceriștii români au putut să cumpere 12.111 t de fructe și produse exotice și 10.718 t de materii prime pentru industria textilă, acestea din urmă fiind deosebit de costisitoare și suma plătită a ajuns la peste un miliard de lei. Luxul din țara de la Dunăre se achita cu greu și dezechilibra balanța de plăți. Agricultura italiană nu reușea să intre pe piața românească decât prin cereale, 7.184 t, și prin 272 t de ulei. Nici acest domeniu nu era valorificat de conducerea de la Roma și ar fi fost cerere în mediul urban românesc.

Datele statistice românești surprind un alt aspect interesant: industria românească a exportat 667 t de fier și lucrări din fier către parteneri din peninsulă. Era ceva uimitor. Se adăugau și 754 t de produse chimice. Industria românească era capabilă să vândă pe piețele străine pentru a strânge capital. Produsele petroliere erau deosebit de interesante pe piața italiană și au plecat 635.813 t. Benito Mussolini a considerat că poate să dezvolte agricultura, dar a fost necesar un import de 299.448 t de cereale pentru a menține un nivel de trai bun.

Autoritățile de la Roma nu s-au priceput să atragă exporturile românești și nici facă investiții consistente în industria locală. Fascismul însemna răutate și mult discurs găunos. Mintea încurcată a celor de la conducere era obsedată de politicile de înarmare și nu era timp pentru calcule economice. Piața din Europa de Est părea să fie ceva secundar și nepriceperea politică din statul totalitar a dus la modeste schimburi economice și nici la tehnica militară nu prea se realizau exporturi spre România.

Foto sus: Constanța. Portul cu bazinele de petrol, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

Mai multe pentru tine...
10 milioane de automobile produse de compania Ford (© Library of Congress)
Autovehiculele importate de România Mare din Statele Unite
Vedere aeriană a Rafinăriei Astra Română, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Marea Criză Economică a fost o perioadă de înflorire economică în România Mare
Interiorul țesătoriei Mieskes din Codlea, foto circa 1924 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Georg Mieskes, un model de antreprenor de succes în România Mare
Vas aparținând civilizației Jiroft (© NearEMPTiness / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Rivalul misterios al Mesopotamiei în zorii civilizației umane
22 martie 1917, Răcăciuni. Regele Ferdinand, împreună cu generalul Alexandru Averescu, în fața combatanților din Divizia a 8-a (© Mareșal Alexandru Averescu, Notite zilnice din războiu (1916-1918), Editura Cultura Națională, 1935, p 146.)
📁 Primul Război Mondial
Cum a fost perceput în epocă discursul Regelui Ferdinand ținut în fața soldaților la Răcăciuni
Regele Carol I și prințul Friedrich Wilhelm participând la ceremoniile din 7/20 aprilie 1909 (© Arhivele Naționale ale României, colecția Documente fotografice, F II 33 (3)
📁 Monarhia în România
Regele Carol I a primit bastonul de Generalfeldmareșal al armatei prusace, la aniversarea vârstei de 70 de ani
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s a putut și azi nu jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
frontiers medicine screaming woman mummy credit sahar saleem 06 png
📁 Egiptul Antic
"Mumia care țipă" a fost "disecată virtual" ca să se afle de ce are o expresie facială înfricoșătoare
Bead net dress e1775504717898 png
📁 Istoria Modei
Adevărul despre rochia egipteană din mărgele veche de 4.500 de ani: simbol, ritual și mister
Reagan sitting with people from the Afghanistan Pakistan region in February 1983 jpg
📁 Istorie contemporană
15 operațiuni controversate unde SUA au greșit și exemple pentru Donald Trump că lucrurile pot merge rău
Afișul grafic al filmului „Dacii”, păstrat în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României
📁 Afişe publicitare de odinioară
Afișul filmului „Dacii” (1967). Prima „superproducție” din Epopeea Națională Cinematografică
Ruinele palatului din Knossos (© Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
De ce a dispărut cea mai veche civilizație europeană?