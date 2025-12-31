Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
10 milioane de automobile produse de compania Ford (© Library of Congress)

Autovehiculele importate de România Mare din Statele Unite

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Trenurile erau interesante pentru patroni și populație deoarece transportau mulți oameni și cantități uriașe de mărfuri, dar distanțele de la gări până la clientul final erau prea mari și extinderea pieței interne se putea face doar prin înmulțirea autovehiculelor. Perioada interbelică a cunoscut o înflorire a industriei automobilelor și România nu putea să fie ocolită de fenomenul motorizării, mai ales că produsele petroliere erau accesibile în regiune.

Patronii din epocă erau în căutare de calitate și SUA era statul cel mai motorizat. Până-n 1926, au ajuns 7.825 de autovehicule și acestea reprezentau 49,2% din parcul auto. Era o adevărată obsesie în perioada interbelică să se facă rost de un bun de prestigiu de peste ocean.

Clienții români au început să cunoască un fenomen de îmbogățire rapidă și erau deja în circulație 19.730 de autovehicule în anul 1928 și acestea reprezentau 62,9% din parcul de mașini al țării din Carpați. S-a ajuns în anul 1929 la 26.836 de unități și SUA deținea 70,8% din piața românească. Era urmată la mare distanță în 1926 de Italia, Franța și Germania, statul învins în prima conflagrație mondială revenind în forță în schimburile comerciale. Nu impunea cineva această politică economică, dar clienții erau dornici de tehnică avansată și cât mai mare pentru a impresiona comunitatea. Automobilele erau bunuri de prestigiu social și erau din ce în ce mai căutate.

Se trecea și la modernizarea drumurilor în funcție de noul mijloc motorizat de transport. Trebuia să se dezvolte și infrastructura de aprovizionare cu carburanți și au început să apară pe drumuri autocisterne. Procesul era în fază incipientă și mai dura până când lichidul pentru grupurile energetice putea să ajungă în întreaga țară. Firma Ford a deschis o fabrică de asamblare în București, dar capacitatea era mică în raport cu ceea ce cereau particularii și autoritățile. Au fost montate din kit-uri venite de peste ocean limuzine și camioane.

Marea putere democratică de peste ocean nu era interesată în mod deosebit de țara pașnică de la Dunăre și n-a dezvoltat suficient relațiile comerciale. Elitele epocii căutau arginți în cantitate cât mai mare și în timp cât mai scurt. Mereu erau nemulțumite cu ceea ce aveau și obțineau și duceau crâncene războaie economice pentru obținerea de noi piețe de desfacere sau surse de materii prime cât mai ieftine. Cercurile de interese de la Washington au preferat să dezvolte relații de afaceri cu Iosif Stalin și astfel lagărul comunist a fost dezvoltat și motorizat. Afacerile au mers ca unse în perioada interbelică în dauna lumii democratice și normale. Banii n-au miros.

Foto sus: 10 milioane de automobile produse de compania americană Ford (© Library of Congress)

Mai multe pentru tine...
București. Calea Victoriei, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Piața de bijuterii din România Mare, în timpul Marii Crize Economice
Piața Rosetti din București, în perioada interbelică © iMAGO Romaniae)
Marea Criză Economică n-a existat în sectorul imobiliar din România Mare a anului 1932
București. Școala centrală de fete. Sala de serbări în timpul unui examen de pian, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
România Mare și importurile de obiecte de lux înainte de declanșarea Marii Crize Economice
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
📁 Istoria Armelor
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
Carul din Lchashen, expus la Muzeul de Istorie al Armeniei (© Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Carul din Lchashen: un vehicul din Antichitate, care a transportat un conducător decedat în viața de apoi
În noaptea de Revelion. Fotografie publicată de Ilustrațiunea Română, la 6 ianuarie 1932 (© Institutul de Studii Sud-Est Europene)
📁 Istorie Urbană
Revelionul în Bucureștiul interbelic: „«Toate mesele ocupate!». Nu sperie pe nimeni prețul”
Funeraliile comisarului Gheorghe Șincai, imagine publicată de ziarul „Universul” din 12 octombrie 1945
📁 Istorie Urbană
Moartea comisarului Gheorghe Șincai, polițistul împușcat de bandiți în Bucureștiul anului 1945
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu în vizită la hidrocentrala „16 Februarie” de pe Argeș, în octombrie 1963 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 21/1963)
📁 Comunismul in România
Cum a fost construit Vidraru, uriașul baraj de pe râul Argeș?
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei