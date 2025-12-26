România Mare și importurile de obiecte de lux înainte de declanșarea Marii Crize Economice

Anul 1929 a adus o puternică depresiune economică, resimțită din plin în anii următori, și care s-ar fi întins timp de un deceniu. A fost prăpăd în toată lumea și nivelul de trai ar fi scăzut drastic. Aceasta este pe scurt descrierea fenomenului intrat în istorie sub denumirea de Marea Criză Economică.

Realitatea a fost în cazul României Mari că 1929 a fost un adevărat concurs de dat banii pe obiecte de lux și de prestigiu social, traiul oamenilor din mediul urban fiind din ce în ce mai bun, chiar prea bun pentru anumite categorii sociale. Era o epocă de La dolce vita și petrecerile se țineau lanț în București și marile orașe ale țării. Au apărut adevărate legende ale muzicii românești și se simțea nevoia de instrumente muzicale cât mai performante. Pianul a devenit un simbol al familiilor cu pretenții și a înflorit și industria locală, îndeosebi în Banat. Au fost cumpărate 731 t de instrumente muzicale, dar vârful cererii a fost în anul precedent prin cele 1.429 t.

O astfel de avalanșă de marfă și realizarea de bunuri locale au dus la o prăbușire a cererii și s-a ajuns la numai 69 t în 1935. Nici măcar în 1938, anul de vârf al economiei capitaliste, n-a fost prea multă cerere și s-a ajuns la 85 t.

Reducerea importurilor de instrumente muzicale de pe piața românească a avut consecințe asupra producătorilor din Germania și a fost absolut normal să se simtă unele lipsuri financiare, mai ales că puterile lumii nu mai erau interesate decât de muzica tunurilor. Dacă au fost importate 90 de tone în anul 1931, s-a înregistrat o scădere la 60 t în 1932 și o prăbușire până la 32 t în 1933. Conducerea democratică a Republicii de la Weimar se implica masiv în producerea de armament și apoi Hitler n-a manifestat interes pentru prosperitatea Germaniei și prin exporturile de tehnică muzicală. Era preocupat de dezvoltarea industriei grele pentru susținerea efortului de război.

Foto sus: București. Școala centrală de fete. Sala de serbări în timpul unui examen de pian, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

