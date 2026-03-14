Mortalitatea infantilă în România socialistă

Se discută mult astăzi despre o scădere a populației din cauza prăbușirii natalității pe fondul plecărilor în străinătate după 1989, situație care nu poate să fie contestată. Mulți spun că era mai bine în epoca lui Nicolae Ceaușescu pentru că atunci partidul avea grijă de în mod deosebit de oameni, cei ce aveau locuri de muncă și locuințe. Datele statistice indică însă mari probleme din cauza politicilor regimului de ocupație de la București.

Dacă se face doar o comparație între situațiile demografice înregistrate la fiecare cinci ani, se va observa că numai în anul 1960 au fost consemnate disparițiile a 32.273 de copii cu vârsta sub cinci ani. Se poate presupune că au fost nou-născuți neviabili, dar trecuseră 15 ani de la încheierea ostilităților și statul tot nu reușea să ia măsuri eficiente în domeniul medical. Situația s-a îmbunătățit în timp, dar în 1970 tot mai erau înregistrați 24.968 de dispăruți. Politicile autorităților, cele ce erau interesate îndeosebi de industria grea și de armament, au dus la pierderi cumplite de copii ce poate ar fi avut nevoie de incubatoare sau de un minimal tratament medicamentos.

Sistemul sanitar avea probleme și în ceea ce privește copiii mai mari si grave erau pierderile în rândurile fetelor. Au fost pierdute 548 de vieți de fetițe cu vârste între 5 și 9 ani la nivelul anului 1985. Erau mai multe decât cele care au pierit în 1980, atunci când au fost consemnate 488 de dispariții din lagărul comunist. Chiar dacă se elimină din calcule victimele din accidente de diferite naturi, decesele erau cam multe. Se resimțea introducerea măsurilor de austeritate pentru achitarea datoriei externe. Dacă au fost consemnate 231.876 decese în 1980, anul 1985 a rămas în istorie prin 246.670 de persoane plecate poate într-o lume mai bună.

Autoritățile comuniste au fost puse la putere de către dictatorii de la Moscova pentru a realiza revoluția mondială și nu era timp de detalii. Totuși, popoarele au pierdut mulți copii și totul se adună. Doar natalitatea forțată a permis o mascare a situației grele din societate și spitale. Adevărul a ieșit la lumină după 1989, dar populația repetă că era mai bine înainte și face mai multe greșeli prin care pier tinerii.

Foto sus: Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Bacău (© „ Fototeca online a comunismului românesc ”, cota: 343/1966)

Mai multe pentru tine...