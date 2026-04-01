Portretul lui Mihai Viteazul realizat la Praga de artistul flamand Egidius Sadeler, în 1601 (© Wikimedia Commons)

Mihai Viteazul, primit de împăratului Rudolf al II-lea, la Praga

📁 Istorie Medievală Românească
Autor: Muzeograf Petre Vlad

Fondat în secolul al IX-lea, orașul Praga are o istorie foarte bogată fiind supranumit ,,Orașul cu O mie de Turle”, ,,Orașul de Aur” și ,,Inima Europei Centrale”. Praga a servit ca și capitala Regatului Boemiei și reședința a numeroși împărați romano-germani, orașul având o imensă valuare atât pentru cehi cât și pentru Sfântul Imperiu Roman și Imperiul Austro-Ungar.

După dezastrele îndurate în cadrul bătăliilor de la Mirăslău și Bucov și destrămarea unirii celor trei țări românești, Mihai Viteazul a ales calea pribegiei și s-a îndreptat la Praga pentru a cere ajutorul împăratului habsburg Rudolf al II-lea. Mihai a ajuns în capitala Boemiei în luna februarie a anului 1601, obținând o audiență la monarhul german în luna martie. Mihai a cerut ajutor pentru redobândirea tronului Valahiei și pentru a continua lupta contra otomanilor, scrie Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din Filipeștii de Târg, pe pagina de Facebook a instituției.

Împăratul i-a oferit 100.000 de taleri și un domeniu în Silezia pentru a-și forma o armată. Tot în cadrul șederii sale la Praga, artistul flamand Egidius Sadeler i-a făcut un portret (foto sus). Pe 3 aprilie 1601, Mihai a părăsit Praga, îndreptându-se spre Transilvania. Imperialii au pierdut controlul asupra Ardealului din cauza nobilimii maghiare răsculate și conduse de Sigismund Bathory. Mihai trebuia să își unească forțele cu generalul Giorgio Basta pentru a-i opri pe răzvrătiți. Eforturile lor au fost răsplătite prin victoria de la Guruslău împotriva lui Sigismund pe data de 3 august 1601. Însă posibilitatea ca Mihai Viteazul să urce din nou pe tron, să pună din nou stăpânire pe țările române și să schimbe echilibrul de putere reprezenta o amenințare pentru Basta și forțele habsburgice. Acestea au dus la asasinarea domnului muntean în tabăra sa de pe Câmpia Turzii la data de 9/19 august 1601.

În ciuda morții tragice, unirea realizată de Mihai Viteazul, deși efemeră, a avut un impact major asupra conștiinței naționale a românilor, servind ca sursă de inspirație majoră pentru unificările viitoare.

Casa din Praga a poposit unde Mihai Viteazul (© Facebook / Muzeul Conacul Pană Filipescu)
Casa din Praga a poposit unde Mihai Viteazul (© Facebook / Muzeul Conacul Pană Filipescu)

Actualmente Casa ,,U divého muže" („La Omul Sălbatic”) din Praga unde Mihai Viteazul a poposit, localizată în cartierul Malá Strana, servește ca sediul ambasadei României din Cehia.

Placa memorială dedicată lui Mihai Viteazul a fost realizată în 2001 de Asociația Cehia-România
Placa memorială a casei „U divého muže” (© Facebook / Muzeul Conacul Pană Filipescu)
 Mai multe pentru tine...
index jpg
Giorgio Basta, povestea generalului - mercenar care a comandat asasinarea lui Mihai Viteazul
Intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia
Poarta prin care Mihai Viteazul a intrat triumfal în Alba Iulia, descoperită de arheologi
mihai viteazul png
Mormântul Teofanei, mama lui Mihai Viteazul, cercetat de arheologi: „O să cerem profil ADN”
București. Calea Victoriei, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
📁 Istorie contemporană
Marea Criză Economică de supraproducție, o epocă de expansiune a autovehiculelor
Ce inexactități istorice au generat interzicerea filmului Exodus: Gods and Kings în cinematografele din Maroc? jpeg
📁 Istoria Filmului
Ce inexactități istorice au generat interzicerea filmului Exodus: Gods and Kings în cinematografele din Maroc?
Ruinele palatului din Knossos (© Bernard Gagnon / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
De ce a dispărut cea mai veche civilizație europeană?
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s a putut și azi nu jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce nu mai merg oamenii azi pe Lună? De ce în 1969 s-a putut și azi nu
florii jpeg
📁 Istoria Religiilor
Floriile - ce semnificaţie are la români cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele?
Beatrice de Aragon și Matia Corvin (© Magyar Nemzeti Múzeum / Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Universală
Știați că ducele Ioan Corvin avea probleme locomotorii?
„Burst of Joy”, fotografie de Slava "Sal" Veder", Associated Press (© Wikimedia Commons)
📁 Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Povestea tristă din spatele unei „explozii de bucurie”
Top 5 cele mai bune filme despre viaţa lui Iisus Hristos jpeg
📁 Recomandări de film
Top 5 cele mai bune filme despre viaţa lui Iisus Hristos
B. P. Hasdeu, lingvist, publicist, istoric, director al Arhivelor Statului, întere 1876-1900 (© Arhivele Naționale ale României, Col. Documente Fotografice F I 1055)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
O farsă celebră, publicată de B.P. Hasdeu în „Convorbiri literare”