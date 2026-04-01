Mihai Viteazul, primit de împăratului Rudolf al II-lea, la Praga

Fondat în secolul al IX-lea, orașul Praga are o istorie foarte bogată fiind supranumit ,,Orașul cu O mie de Turle”, ,,Orașul de Aur” și ,,Inima Europei Centrale”. Praga a servit ca și capitala Regatului Boemiei și reședința a numeroși împărați romano-germani, orașul având o imensă valuare atât pentru cehi cât și pentru Sfântul Imperiu Roman și Imperiul Austro-Ungar.

După dezastrele îndurate în cadrul bătăliilor de la Mirăslău și Bucov și destrămarea unirii celor trei țări românești, Mihai Viteazul a ales calea pribegiei și s-a îndreptat la Praga pentru a cere ajutorul împăratului habsburg Rudolf al II-lea. Mihai a ajuns în capitala Boemiei în luna februarie a anului 1601, obținând o audiență la monarhul german în luna martie. Mihai a cerut ajutor pentru redobândirea tronului Valahiei și pentru a continua lupta contra otomanilor, scrie Muzeul „Conacul Pană Filipescu” din Filipeștii de Târg, pe pagina de Facebook a instituției.

Împăratul i-a oferit 100.000 de taleri și un domeniu în Silezia pentru a-și forma o armată. Tot în cadrul șederii sale la Praga, artistul flamand Egidius Sadeler i-a făcut un portret (foto sus). Pe 3 aprilie 1601, Mihai a părăsit Praga, îndreptându-se spre Transilvania. Imperialii au pierdut controlul asupra Ardealului din cauza nobilimii maghiare răsculate și conduse de Sigismund Bathory. Mihai trebuia să își unească forțele cu generalul Giorgio Basta pentru a-i opri pe răzvrătiți. Eforturile lor au fost răsplătite prin victoria de la Guruslău împotriva lui Sigismund pe data de 3 august 1601. Însă posibilitatea ca Mihai Viteazul să urce din nou pe tron, să pună din nou stăpânire pe țările române și să schimbe echilibrul de putere reprezenta o amenințare pentru Basta și forțele habsburgice. Acestea au dus la asasinarea domnului muntean în tabăra sa de pe Câmpia Turzii la data de 9/19 august 1601.

În ciuda morții tragice, unirea realizată de Mihai Viteazul, deși efemeră, a avut un impact major asupra conștiinței naționale a românilor, servind ca sursă de inspirație majoră pentru unificările viitoare.

Actualmente Casa ,,U divého muže" („La Omul Sălbatic”) din Praga unde Mihai Viteazul a poposit, localizată în cartierul Malá Strana, servește ca sediul ambasadei României din Cehia.

Mai multe pentru tine...