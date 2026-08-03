Meduza Gorgona pe un pandantiv din „Tezaurul Istoric”

În expoziția permanentă „Tezaurul Istoric” de la Muzeul Național de Istorie a României, puteți admira și un pandantiv montat cu o camee din onix, pe care se reliefează capul Meduzei Gorgona.

Datorită puterii sale de a transforma în piatră pe cei care o priveau, această mică bijuterie poate fi interpretată drept un scut în fața spiritelor malefice care-l puteau amenința pe posesor, scrie Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), pe pagina de Facebook a instituției.

Origini:

Fiică a zeităților Phorcys și Keto, Meduza locuia la granița dintre lumea celor vii și cea a morților, alături de cele două surori ale sale, Stheno și Euryale.

De la victimă la monstru:

Cea mai frumoasă și singura muritoare dintre surorile ei, devine victima lui Poseidon, chiar în templul Atenei. Deși a fost o victimă, din cauza pângăririi spațiului sacru, zeița se răzbună transformând părul Meduzei în șerpi.

Decapitarea Meduzei:

Una dintre cele mai cunoscute legende care o înconjoară este tăierea capului Meduzei de către Perseus. Astfel, acesta cu ajutorul Atenei, al lui Hermes și Hades pornește în căutarea Meduzei pe care o decapitează în somn.

Privirea care „dă moarte de piatră”:

La întoarcerea sa, Perseus o salvează pe Andromeda, cu care se și căsătorește. Banchetul nunții este întrerupt de către Phineus, unchiul și logodnicul acesteia, care este transformat, într-un final, cu ajutorul capului Meduzei, în stană de piatră. Disperarea lui Phineus este surprinsă în următorul fragment: „O Perseu, ai învins; depărtează / Chipul vrăjit, ce dă moarte de piatră...”(Ovidius, Metamorfoze, V 216-217).

Armele Atenei:

Capul Meduzei, transformat într-o armă foarte puternică, îi este oferit la final Atenei. Din acel moment, Gorgoneionul decorează scutul și platoșa zeiței.

Evoluție iconografică:

Figură monstruoasă în perioada arhaică, aceasta devine în reprezentările din perioada clasică și elenistică o apariție armonioasă, feminină, în concordanță cu idealul de frumusețe al perioadei.

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