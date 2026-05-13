„Marile imperii ale lumii”: o incursiune spectaculoasă în civilizațiile care au schimbat definitiv cursul istoriei. Cum au modelat civilizațiile trecutului granițele, ideile și conflictele care definesc prezentul

Există cărți care îți oferă informații. Și există cărți care deschid lumi.

Colecția „Marile imperii ale lumii”, semnată de Dan-Silviu Boerescu și publicată de Editura Neverland, face parte din a doua categorie. Nu este doar o serie despre trecut și nici o simplă succesiune de volume dedicate unor mari civilizații. Este o experiență de explorare. O călătorie prin epoci, spații și mentalități care au schimbat definitiv felul în care arată lumea.

Fiecare volum funcționează ca o poartă către un alt univers.

Cititorul pășește printre templele și piramidele Egiptului antic, într-o lume în care faraonii erau considerați zei, iar Nilul dicta ritmul vieții și al morții. Traversează apoi străzile Romei imperiale și forfota Constantinopolului bizantin, unde politica, religia și spectacolul puterii se amestecau într-un decor grandios.

Apoi, aproape fără avertisment, totul se schimbă.

Stepele Asiei Centrale se umplu de hoardele mongole care înaintează cu o viteză imposibil de imaginat pentru epoca lor. Europa medievală încearcă să se reorganizeze între cruciade, dinastii și ambiții imperiale. În Orient, samuraii japonezi transformă onoarea într-un cod de viață, iar împărații Chinei ridică imperii bazate pe disciplină, simbol și continuitate.

Colecția nu vorbește doar despre războaie și cuceriri. Vorbește despre felul în care civilizațiile își construiesc identitatea.

Despre cum apar ideile care schimbă lumea. Despre cum o religie devine fundament politic. Cum un alfabet poate modifica istoria comerțului. Cum un oraș devine centru cultural pentru un întreg continent. Sau cum un imperiu aparent invincibil începe să se destrame din interior, cu mult înainte ca zidurile sale să cadă.

Acesta este unul dintre marile atuuri ale seriei: istoria nu este tratată ca o listă de evenimente, ci ca o poveste amplă despre oameni, ambiții, credințe și obsesii colective.

Dan-Silviu Boerescu evită tonul rigid al manualelor și construiește fiecare volum într-o formulă accesibilă, alertă și vizuală. Cititorul nu are senzația că parcurge un curs academic, ci că intră într-o succesiune de lumi aflate permanent în mișcare.

Iar ritmul acestor lumi este fascinant.

Imperiul Britanic apare ca o rețea globală care a redesenat hărți, economii și mentalități. Imperiul Otoman devine un spațiu de interferență între Orient și Occident, între religii și culturi diferite. Imperiile africane readuc în lumină o istorie ignorată prea mult timp, în care orașe precum Timbuktu sau regate precum Mali și Songhai demonstrează că puterea și sofisticarea culturală nu au fost niciodată monopolul Europei.

În același timp, volumul dedicat Rusiei imperiale și Uniunii Sovietice oferă o perspectivă tulburător de actuală asupra ideii de expansiune și dominație geopolitică. De la Ivan cel Groaznic la Vladimir Putin, cititorul descoperă nu doar o succesiune de lideri, ci continuitatea unei mentalități imperiale care traversează secolele.

Iar poate cea mai spectaculoasă calitate a colecției este felul în care reușește să lege lumi aparent foarte diferite.

De la Babilon la Londra. De la Ginghis Han la Habsburgi. De la Alhambra la Kremlin. Totul pare, treptat, parte din aceeași poveste mare despre putere, influență și supraviețuire.

Pentru că imperiile nu au schimbat doar granițe.

Au schimbat limbi. Religii. Obiceiuri. Felul în care oamenii au înțeles autoritatea, cultura sau ideea de civilizație. Au construit drumuri comerciale și au distrus orașe. Au creat epoci de aur și au provocat tragedii. Au unit lumi și au generat conflicte care se simt și astăzi.

În fond, aceasta este adevărata miză a colecției „Marile imperii ale lumii”: să arate că trecutul nu este niciodată complet închis.

Multe dintre tensiunile prezentului își au rădăcina în aceste imperii dispărute. Granițele moderne, conflictele religioase, influențele culturale, chiar și marile centre de putere economică poartă urmele unor decizii luate acum sute sau mii de ani.

De aceea, seria nu funcționează doar ca o incursiune în trecut, ci și ca o cheie de lectură pentru prezent.

Cele 12 volume construiesc împreună o panoramă impresionantă a lumii. O lume în care gloria și decăderea coexistă permanent. În care fiecare imperiu pare etern – până în momentul în care începe să se prăbușească.

Și poate tocmai de aceea aceste povești continuă să fascineze.

Pentru că, indiferent de epocă, oamenii au rămas atrași de aceeași întrebare: cât poate dura puterea înainte să se transforme în ruină?

Colecția „Marile imperii ale lumii” nu oferă un răspuns definitiv.

Dar deschide toate ușile către această întrebare.

De la marile puteri ale Antichității până la imperiile moderne, colecția include următoarele titluri: