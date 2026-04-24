Iosif Stalin, alături de mareșalul Boris Șapoșnikov (© mil.ru)

Iosif Stalin și masacrarea locuitorilor dintre Prut și Nistru în ianuarie 1945

📁 Al Doilea Război Mondial
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Dictatorul sovietic Iosif Stalin a început conflictul cu întreaga omenire în septembrie 1939 prin atacarea Poloniei și apoi a Finlandei. A urmat România în iunie 1940 și au fost pierdute teritoriile numite Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Toate au intrat în lagărul comunist și a început marele experiment de transformare după criterii politice. Operațiunea a fost reluată în 1944 fără milă și îndurare. Chiar autoritățile comuniste erau înfuriate din cauza pierderilor ridicate de pe fronturi și neamul românesc trebuia să fie dur pedepsit.

Se spunea că Armata Roșie aduce fericirea pe unde ajunge, dar în ianuarie 1945 au pierit 9.459 de persoane în Basarabia. Autoritățile de ocupație au primit ordin să exploateze intens regiunea pentru ca trupele sovietice să poată înainta adânc în teritoriul controlat de germani. Trenuri cu alimente plecau și spre restul Uniunii Sovietice, muncitorii având nevoie de hrană pentru refacerea orașelor industriale distruse de Wehrmacht.

Istoricul Valeriu Pasat a descoperit în arhivele sovietice date statistice deosebit de interesante și a fost realizat un tabel ce surprinde prin claritatea informației. A fost un adevărat genocid provocat de ordinele date de la Moscova și situația catastrofală poate fi descoperită prin comparația cu luna ianuarie 1946, adică după ce au fost strânse bucatele din vara anului 1945. Atunci au murit 5.382 de persoane de toate vârstele. Era o diminuare semnificativă, dar tot erau resimțite efectele conflagrației mondiale ce fusese pornită de Stalin.

Uniunea Sovietică a fost un templu dedicat războiului și viețile oamenilor contau prea puțin în raport cu măreția ideilor lansate de la Moscova, cea care nu credea în lacrimi. Populațiile care nu erau suficient de fidele conducerii de la Kremlin puteau fi tratate deosebit de dur și în ianuarie 1946 a fost o mortalitate deosebită, grav fiind că au pierit și mulți copii. Coasa Morții tăia din plin firul vieții celor ce nu aveau măcar un an.

Uniunea Sovietică a fost un organism statal ridicat pe oasele milioanelor de oameni sacrificați pentru un ideal inventat în secolul al XIX-lea de către Karl Marx. Este uimitor cum unii lideri, care duc lipsă de creier, susțin că ideile din cărțile cuiva sunt unicul adevăr și încep să le promoveze și atunci când au citit doar câteva pagini și fără să înțeleagă sensul celor imprimate. Stalin a promovat tezele lansate de Marx, Engels și Lenin, dar n-a reușit decât să conceapă un lagăr militar pentru distrugerea lumii normale. Numai moartea din martie 1953 ș-a liniștit, dar urmașii au avut aceeași idee de apărători ai presupuselor valori marxiste și totul a fost tocat pentru înarmare. Povestea de groază a devenit vizibilă în Ucraina din 2022.

