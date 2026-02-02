Armata Roșie și accentuarea Marii Crize Economice din voința lui Iosif Stalin

Istoricii și economiștii s-au întrecut în descrieri ale fenomenului devastator care ar fi început prin prăbușirea bursei din New York în octombrie 1929 și toți au fost depășiți de ziariștii obsedați de iluzoria glorie. Politicienii au vrut cu orice preț să pozeze în cavaleri salvatori și rezultatul a fost un nou adevăr științific de neclintit, cel care a fost repetat în școli și universități până când a fost acceptat drept o lecție dureroasă și utilă de economie.

Realitatea a fost cu totul alta, dar acum este greu să se spună adevărul după munți de minciuni și manipulări. A rămas vinovat sistemul capitalist de producție, cel ce este concurențial și plin de vicii. Mai ales mișcările de stânga adoră explicația. O carte scrisă de renumitul Victor Suvorov pe teme militare vine să lămurească și aspectele economice. Autorul, care a preluat informațiile din surse sovietice, a scris că efectivele Armatei Roșii aveau un efectiv de 586.000 de militari de toate gradele. Era deosebit de mult în raport cu resursele unui stat devastat de un război mondial. Mai grav a fost cel civil care a urmat celui planetar.

Nu se încurca Stalin cu astfel de mărunțișuri și el era interesat numai și numai de dezvoltarea forței militare pentru slava regimului ideologic. Problemele economice ar fi trebuit să ducă la o reducere a cheltuielilor și n-ar fi stricat ca efectivele forțelor armate să fie reduse. Orice ostaș trimis la vatră însemna o economie și o forță de muncă în plus. Kremlinul a cerut mai multe trupe și s-a ajuns la 885.000 de militari în 1933. Era o forță de 8,85 ori mai mare decât avea Germania și ar fi fost suficientă pentru a reprezenta coloana vertebrală a unei armate de război dacă s-ar fi anunțat mobilizarea generală. Conducerea de la Kremlin n-a fost mulțumită și a dat ordin să fie formate noi unități și să fie completate cele vechi, efectivele ajungând la 1,1 milioane de persoane în cursul anului 1937. Nu erau probleme legate de costuri atunci când venea vorba despre oștire și anul următor s-a ajuns la 1.513.400 de militari. Nu erau incluse aici detașamentele de grăniceri și trupele NKVD, chiar dacă erau dotate cu arme bune și personal ales cu grijă pentru fanatism și calități fizice.

Se observă că Stalin a dezvoltat Armata Roșie exact în epoca de lipsuri economice și a fost normal ca populația să sufere de foame până la exterminare. Marea Criză Economică a plecat din dorința regimului autoritar de declanșare a campaniilor ofensive în numele revoluției mondiale. S-a inventat povestea cu bursa pentru a se da vina pe sistemul capitalist, dar realitățile din lagărul capitalist erau cumplite. N-a existat în lumea capitalistă un genocid prin înfometare de tip Holodomor așa cum a realizat Iosif Stalin în Ucraina, adică tocmai în ținutul care era un grânar al Rusiei și chiar al Europei.

Foto sus: Stalin (© Wikimedia Commons )

Mai multe pentru tine...