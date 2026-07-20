Industrializarea României Mari cu ajutorul mașinilor germane

Perioada interbelică a fost marcată de o accelerare a procesului de modernizare industrială la nivelul principalelor puteri economice și autoritățile de la București au fost interesate să profite de creșterea ofertei de mașini destinate producției pentru a trece la dezvoltarea tuturor ramurilor de activitate.

Cum statele dezvoltate cereau prețuri mari pentru mărfurile speciale, clienții români au căutat furnizori care mai lăsau din sumele cerute și cel mai darnic s-a dovedit partenerul german. Au fost aduse în anul 1938 27.534 t de motoare, mașini și utilaje și astfel s-a putut realiza o modernizare a fabricilor și nici agricultura n-a fost uitată.

Franța era considerată sora mai mare a României, dar s-a reușit numai cumpărarea a 694 t de mărfuri destinate economiei. Era chiar o scădere în raport cu anul precedent, livrările fiind atunci de 968 t. Patronii francezi nu prea erau interesați de piața statului din Carpați și astfel a fost deschisă calea pentru 23.947 t de utilaje germane, cele care au cunoscut un adevărat salt de la 15.767 t din 1936.

Evoluția industriei românești a depins din ce în ce mai mult de furnizările germane din cauză că aliații occidentali au căutat clienți care să cumpere cât mai mult și la prețuri ridicate sau se trecea la oferirea de armament pentru organismele militare în creștere numerică și calitativă.

Istoricii români au scris că Berlinul nazist nu era interesat de dezvoltarea României decât ca un simplu furnizor de materii prime, dar datele statistice publicate încă din anul 1940 arată că tocmai livrările germane ridicau nivelul tehnologic al statului din Carpați. Colaborarea industrială s-a îmbunătățit de la an la an și chiar erau mai bune schimburile comerciale decât în era Republicii de la Weimar.

Industria nu putea să evolueze dacă nu erau realizate transporturi rapide de mărfuri și se impunea importul de autovehicule cât mai performante prin capacitatea de încărcare și prin viteză. Au sosit din Franța în anul 1938 2.029 t de autovehicule, dar de pe piața germană au fost cumpărate 5.710 t. România Mare se moderniza în fiecare zi, dar aliatul dorit nu trimitea prea multe mașini spre est din cauză că armata cunoștea un proces intens de motorizare.

Piața românească aspira tehnologiile germane precum o tornadă, dar politicile regimului nazist au împiedicat o orientare spre economia de pace. În plus, gesturile politice inițiate împotriva României în 1940 n-au putut fi șterse prin sosirea de motoare și utilaje.

Foto sus: Fabrică germană în timpul de-al Doilea Război Mondial (© Jakob Faes / Wikimedia Commons)

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