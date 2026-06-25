Germania și politica de modernizare economică a României Mari în anul 1938

Conducerea de la Berlin din perioada interbelică a fost una odioasă prin ideile promovate și istoricii s-au întrecut în găsirea de crime și nenorociri realizate de regimul nazist. Specialiștii români au scris că Reichul a dorit să transforme România în simplu grânar și sursă de materii prime. Teza a rămas ca adevăr științific de nezdruncinat.

Anuarul statistic al unei țări a fost întotdeauna o carte plictisitoare pentru istorici din cauza mulțimii de date și viața trebuie să fie trăită intens. Varianta românească din 1940 vine să demoleze munca de decenii a istoricilor doar prin câteva informații. Se spune că anul 1938 a fost cel mai bun din punct de vedere economic din perioada interbelică și atunci au fost cumpărate din Reich 27.534 t de motoare, mașini și utilaje necesare în economie.

Era o perioadă în care Hitler nu putea să dicteze în Europa, dar ar fi fost în stare să taie exporturile către un stat definit drept neprietenos. Calitatea mărfurilor germane era renumită și aceste produse aveau o durabilitate ridicată. Există și astăzi o hidrocentrală inaugurată în 1930 și care are utilajele originile aduse din Austria. Lucrătura nemțească era legendară.

Dacă s-ar fi dorit distrugerea statului român, n-ar mai fi fost vândute, în 1937, 23.947 t de mașini și utilaje. Se observă că autoritățile germane erau interesate chiar să vândă cât mai mult pentru o funcționare normală a economiei. Era un salt uimitor de la cele 15.767 t din 1936. Piața românească era ca un burete ce asimila tot ceea ce se putea cumpăra din oferta Germaniei, cea care tindea să fie principalul furnizor de tehnologie în Europa de Est.

Fluxul de mărfuri a permis o modernizare a României Mari în ceea ce privea motorizarea economiei și a societății, dar erau încă multe de făcut. Din păcate, a început războiul.

A fost absolut normal ca România Mare să cunoască o epocă de înflorire cu ajutorul fluxului de mărfuri germane. Acesta a fost oprit după 23 august 1944 prin deciziile lui Stalin și statul a devenit parte a lagărului comunist până la prăbușirea Uniunii Sovietice.

Foto sus: Fabrică germană în perioada celui de-al Doilea Război Mondial (© Das Bundesarchiv Bild 183-R46093)

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