Sediul actual al Arhivelor Naționale ale României; București, bd Regina Elisabeta nr. 49, restaurat (© Facebook / Arhivele Naționale ale României)

Începuturile Arhivelor Statului

📁 Istorie Modernă Românească

Arhivele Statului au fost înființate la București prin Regulamentul Organic al Țării Românești la 1 mai 1831 și la Iași prin Regulamentul Organic al Moldovei la 1 ianuarie 1832.

Regulamentul Organic al Țării Românești enunța în linii generale necesitatea înființării și stabilea condițiile materiale de funcționare, în cadrul Secției a III-a a Ministerului din Lăuntru: „Păstrarea Arhivelor Statului fiind un object care meritarisește toată luarea aminte a stăpânirii, va fi supt privegherea Ministrului din Lăuntru. Drept aceea vor fi: un nacialnic al Arhivelor, cu 1000 lei lunar; un suptnacialnic, cu 400 de lei lunar; doi scriitori cu câte 100 de lei lunar și două slugi cu câte 60 de lei lunar. Cheltuiala pentru canțelarie și pentru ținere câte 230 de lei lunar”, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Regulamentul Organic al Moldovei în art. 410 prevedea că „originalele sămilor înfățoșate precum și alte documenturi să vor depune în Arhiva Statului a căreia alcătuire și păstrare va fi încredințată unui boier cu însușirile cerșute pentru asămine dregătorie”, fiind „numit de către Domn din doi candidați propuși de către Obșteasca Adunare”. Acest prim arhivist al Statului a fost Gheorghe Asachi. Arhivistul Moldovei avea prevăzută leafa de 1500 de lei pe lună, arhivarul Înaltului Divan 300 de lei pe lună, secretarul 500 de lei pe lună, 2 scriitori câte 250 de lei pe lună.

Organizarea instituțională din Regulamentele Organice a fost rodul unor reglementări anterioare. Încă din 1829, reorganizarea serviciilor Divanului și urmărirea „pricinilor” au evidențiat rolul gestionării documentelor în buna guvernare. Se interzicea păstrarea hârtiilor publice de către dregători pe la casele lor, iar prin Regulamentul Organic s-a înființat o instituție care să se ocupe cu adunarea materialelor arhivistice (numite în limbajul vremii cu termenul slavon „delo”, „dele”, pe care astăzi le numim dosare) ale lucrărilor încheiate, evitând astfel distrugerea lor. Generalul Pavel Kiseleff cerea Divanului să-l înștiințeze „dacă s-au alcătuit la dânsul madelele Ocârmuirii; dacă niște asăminea arhive încă nu sunt alcătuite, apoi fără greșeală trebuie a se aduce acestea întru împlinire. Și pentru păstrarea delilor întru întregime să se aleagă încăperi fără de primejdii de tot feliul, de neașteptate nenorocite întâmplări”.

Organizarea detaliată a Arhivelor Statului s-a făcut ulterior, treptat, prin diverse regulamente și instrucțiuni emise de organele superioare de care depindeau, respectiv Vornicia cea Mare sau Departamentul Trebilor din Lăuntru în Țara Românească și Logofeția Dreptății sau Departamentul Justiției în Moldova.

Rostul Arhivelor Statului a pătruns în conștiința publică în mod treptat, evoluând de la acela de depozit de materiale vechi, la „sanctuarul drepturilor compatrioților” (cum le numea Gheorghe Asachi) sau „avere publică care slujește de temei legiuirilor și istoriei țării” (după expresia lui Vasile Alecsandri, și el șef al Arhivelor).

După Unirea Principatelor, Arhivele Statului de la București și Iași se unesc și trec în subordinea Ministerului Instrucțiunii Publice.

Mai multe pentru tine...
Complexul Mihai Vodă, sediu al Arhivelor Statului până în 1985 (© ANR, Colecția Documente Fotografice, F I 9286-6)
Complexul Mihai Vodă și construirea stației de metrou Izvor
627378108 1330298815795033 7973568138790835766 n jpg
Istoria și arhitectura clădirii Arhivelor Naționale
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud (© Arhivele Naționale ale României)
Documente medievale în limba chineză, descoperite la Bistrița-Năsăud
Întâmplări stranii din istorie despre sex care s au dovedit adevărate jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Întâmplări stranii din istorie despre sex care s-au dovedit adevărate
I F Stone GettyImages 90197034 jpg
📁 Războiul Rece
Spionii KGB din mass-media americană
Reacția Ucrainei după unirea Basarabiei cu România: Guvernul de la Kiev cere anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru jpeg
📁 Marea Unire
Reacția Ucrainei după unirea Basarabiei cu România: Guvernul de la Kiev cere anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru
Ecaterina Caradja jpeg
📁 Istorie Modernă Românească
Cine a fost „Îngerul de la Ploiești”?
1 mai jpg
📁 Comunism
Ziua Muncii. Cum sărbătoreau românii 1 Mai Muncitoresc în perioada comunistă
De ce se sărbătorește Ziua Internațională a Muncii pe 1 mai? jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
De ce se sărbătorește Ziua Internațională a Muncii pe 1 mai?
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
Atacuri ce au zguduit lumea sportivă jpeg
📁 Istoria Sportului
Atacuri ce au zguduit lumea sportivă
Mărturii de la Stalingrad:„De cum se lăsa întunericul, haitele de şacali dădeau târcoale lagărului, urlând şi schelălăind, dezgropau morţii şi i mâncau” jpeg
📁 Al Doilea Război Mondial
Mărturii de la Stalingrad:„De cum se lăsa întunericul, haitele de şacali dădeau târcoale lagărului, urlând şi schelălăind, dezgropau morţii şi-i mâncau”