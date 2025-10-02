Complexul Mihai Vodă și construirea stației de metrou Izvor

La 2 octombrie 1976, Întreprinderea „Metroul” București adresa Arhivelor Statului solicitarea de a consulta planurile, secțiunile și releveele Complexului Mihai Vodă și de a permite unei echipe de specialiști (inginer și arhitect) accesul în subsolul imobilului, menționându-se că în parcul din imediata vecinătate va fi amplasată o construcție.

În fapt, chiar lângă clădirea Arhivelor urma să fie amplasată stația de metrou Izvor, una din primele stații construite în București pe Magistrala 1: Semănătoarea – Grozăvești – Eroilor – Izvor – Piața Unirii – Timpuri Noi, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

În lunile care au urmat s-a lucrat în ritm alert, iar săpăturile executate pe șantierul amenajat la baza dealului, fără măsuri de sprijinire a taluzului, au favorizat alunecări de teren care au dus la apariția unor fisuri pronunțate pe latura de nord a clădirii Arhivelor, punând în pericol Complexul Mihai Vodă. Situația s-a înrăutățit după cutremurul din 4 martie 1977, când fisurile s-au agravat, iar structura de rezistență a clădirii a fost și mai mult afectată. Cum lucrările de șantier continuau tot fără asigurarea stabilității taluzului, conducerea Arhivelor Statului a înaintat Consiliului Popular al Municipiului București solicitarea de a se lua măsurile necesare pentru protejarea ansamblului arhitectural, inițiativa neavând însă urmări semnificative.

La 20 octombrie 1977, Nicolae și Elena Ceaușescu au făcut o călătorie cu metroul, având ca punct terminus stația Izvor, unde „numeroși bucureșteni aflați la acea oră a dimineții pe Splaiul Independenței și pe arterele din jurul stației Izvor [i-]au salutat cu multă căldură” („România Liberă”, 20 octombrie 1977)

1977. Nicolae și Elena Ceaușescu, în vizită în vizită de lucru pe șantierul stației de metrou Izvor (© Arhivele Naționale ale României, fond CC al PCR - Nicolae Ceausescu - Albume foto - Activități în țară, album 10-1977, foto 3)

Un an mai târziu, în contextul inaugurării stației de metrou Izvor și perspectivei unor vizite oficiale, conducerea Arhivelor Statului solicita Ministerului de Interne refacerea fațadei imobilului din str. Arhivelor nr. 2, edificiu cu valoare istorică, argumentând că în urma lucrărilor „ce s-au desfășurat pentru Întreprinderea Metrou București, precum și prin demolarea unor construcții din vecinătate, a fost deschisă larg perspectiva spre fațada exterioară – Splaiul Independenței”. (ANR, fond DGAS, dosar 6/1977-1978)

În ciuda demersurilor repetate ale Arhivelor Statului, Complexul Mihai Vodă, sediu al instituției timp de peste 120 de ani, nu a mai fost niciodată consolidat, fiind demolat în anul 1986, la fel ca multe alte clădiri de patrimoniu din zona Uranus.

Foto sus: Complexul Mihai Vodă, sediu al Arhivelor Statului până în 1985 (© Arhivele Naționale ale României, Colecția Documente Fotografice, F I 9286-6)

