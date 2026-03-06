Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Ploiești. Rafinăria de petrol, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)

Elveția și petrolul românesc în vremuri de Mare Criză Economică

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Statul izolat din munți a fost favorizat de relieful accidentat și a devenit un uriaș seif pentru state și oameni de afaceri, discreția băncilor în privința clienților fiind de-a dreptul ireproșabilă. Modernizarea după modelul impus de vecini a dus la intensificarea traficului auto și la creșterea consumului de petrol și astfel România a devenit interesantă în calitate de furnizor de combustibil lichid în epoca de recesiune ce începuse prin crahul bursier din octombrie 1929.

Clienții din Elveția au cumpărat inițial cantități mici și statistica includea exporturile de sub cinci milioane de lei la rubrica Alte produse. Abia în anul 1934 s-a ajuns la o livrare de 13.186 t și astfel petrolul a avut propria poziție în anuarul statistic. Cel mai bun an din punct de vedere financiar pentru producătorii români a fost 1937 și atunci au fost obținute peste 298,4 milioane de lei pentru 103.085 t. Vârful livrărilor fusese în 1936 prin cele 121.382 t, dar sumele încasate au trecut abia de 217,146 milioane de lei.

Ultimul an complet de pace în Europa a fost 1938 și primele adieri ale războiului ar fi trebuit să ducă la o creștere a cererii de țiței și derivate în vederea realizării de stocuri pentru vremuri grele. Partenerii elvețieni au rămas tot reci și au achiziționat doar 88.871 t. Era prea puțin în raport cu dorințele exportatorilor români.

Relațiile cu Elveția n-au fost dezvoltate pe cât ar fi putut realiza ambele părți și balanța comercială a României a rămas net dezechilibrată. Erau oferite multe produse insuficient prelucrate și erau importate mărfuri industriale scumpe. Clienții din munți erau pretențioși și deosebit de zgârciți când venea vorba de cumpărături și prețuri.

Se spune că a fost Marea Criză Economică după 1929, dar exporturile de petrol ale României către Elveția au sporit de la cantități ce nici nu mai erau socotite separat până la peste 121.000 t. Muncitorii lucrau din greu și patronii făceau afaceri frumoase, dar istoricii tot spun că era recesiune când consumurile au crescut.

