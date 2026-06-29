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Oradea. Pod peste Criș. Carte poștală din 1933 (© iMAGO Romaniae)

Dezvoltarea orașului Oradea, în timpul Marii Crize Economice

📁 Istorie contemporană
Autor: Ionel-Claudiu Dumitrescu

Perioada interbelică a fost epoca de înflorire a neamului românesc, dar istoricii au scris că a început din 1929 o decădere economică din cauza recesiunii ce bântuia în întreaga lume și a dus la un conflict mondial. Cercetătorii din perioada comunistă au depus eforturi deosebite pentru a demonstra că a fost deosebit de rău în era burgheză și nu s-a făcut mai nimic pentru populație. Timp de decenii au fost luate salarii frumoase cu astfel de afirmații repetate în fața maselor de elevi și studenți.

Realitatea era complet diferită. Nici măcar criza economică americană n-a putut să oprească dorința de mai bine a locuitorilor și statistica despre construcțiile din marile orașe demontează toate poveștile despre existența urbanizării numai în comunista eră. Au fost construite în orașul de pe Crișul repede, în anul 1930, 641 de imobile cu 713 apartamente.

Era o cerere deosebită de locuințe noi și confortabile în raport cu ceea ce se construise înainte de război. A fost cel mai mare număr de imobile ridicate în oricare an în cele 20 de municipii ale țării, excepție făcând capitala, un adevărat imperiu imobiliar. Era mai mult decât se construise în 1929, an în care nu ajunsese recesiunea pe meleagurile românești. Atunci au fost finisate 258 de construcții. Același volum a fost înregistrat în 1931.

Orașul Oradea a cunoscut în epoca de recesiune o înflorire edilitară și dezvoltarea economică era legată de menținerea relațiilor comerciale cu fosta lume a Puterilor Centrale. Situația era însă îngrijorătoare în regiunile estice, cele care cândva au făcut parte din imperiul țarilor. Orașele din Basarabia nu se dezvoltau suficient de repede în raport cu potențialul economic al regiunii. Problema era legată de politicile lui Stalin, cel ce ordonase blocadă completă pe Nistru și astfel fluxurile de mărfuri și de capital nu se puteau scurge peste apa fluviului.

România Mare s-a dezvoltat de la vest spre est și cu un motor deosebit la nivel de capitală. Oradea a fost un oraș care a profitat din plin de libertatea din epocă și s-a transformat prin clădirile noi tocmai în era definită drept de recesiune.

Războiul mondial a adus un dezastru pentru orașul de pe malul Crișului Repede prin distrugerea populației evreiești și prin lupte. Înființarea lagărului comunist a însemnat un control sever la frontieră și economia planificată nu putea să asigure prosperitate locuitorilor.

Foto sus: Oradea. Pod peste Criș. Carte poștală din 1933 (© iMAGO Romaniae)

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