Acțiunea „PACIFIC-84”: Sportivii români, monitorizați de Securitate la olimpiada de la Los Angeles

Participarea României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984 rămâne cel mai important și, poate, cel mai complex moment din istoria sportului românesc. Războiul Rece se ducea pe toate planurile, inclusiv pe cel sportiv internațional.

Alături de Iugoslavia și China, România a refuzat să se alăture boicotului condus de Uniunea Sovietică privind participarea la olimpiada de la Los Angeles. Boicotul URSS a fost o replică față de boicotul SUA la organizarea de către URSS a Jocurilor Olimpice din 1980, scrie Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), pe pagina de Facebook a instituției.

În timp ce restul țărilor socialiste au rămas acasă, România a decis trimiterea delegației, folosind sportul pentru a-și demonstra „independența” față de Moscova.

Ediția din 1984 este, statistic, cea mai bună performanță a României din toate timpurile. Absența marilor rivali din blocul comunist, URSS și RDG, a fost fructificată din plin de sportivii români: România a obținut atunci locul 2 în clasamentul pe medalii de aur (după SUA) și un total de 53 de medalii: 20 de aur, 16 de argint, 17 de bronz.

Există și o parte nevăzută a participării României la Jocurile Olimpice de la Los Angeles.

Deși sportivii erau priviți ca niște eroi de către o lume întreagă, acasă, regimul îi vedea ca pe un risc de securitate. Acțiunea „PACIFIC-84”, cum era numită de Securitatea participarea la jocurile olimpice, arată că sportivii erau monitorizați de ofițeri sub acoperire chiar și în momentele de odihnă sau masă.

Regimul se temea cel mai tare că gloria olimpică îi va determina să ceară azil politic, lucru care s-a și întâmplat în unele cazuri de-a lungul anilor '80. Din considerente legate de controlul politic, Securitatea a trimis ofițeri sub acoperirea de „activiști sportivi” (orice ar însemna această titulatură) care au însoțit delegația sportivă. În același timp, din rândul sportivilor și tehnicienilor fuseseră recrutați informatori care trebuia să raporteze ofițerilor orice abatere de la normele eticii și echității socialiste. Astfel, din totalul de 303 persoane care erau propuse pentru formarea delegației (la 18 aprilie 1984), 54 erau informatori, urmând să se încerce recrutarea altor 9. În tabelul de mai jos privind Situația Operativă este evidențiat numărul informatorilor pe fiecare disciplină sportivă care făcea parte din delegație. Cei mai mulți erau la caiac-canoe și lupte (fiecare câte 6), gimnastică și lupte (fiecare câte 5), urmate de box, handbal, scrimă și tir (fiecare câte 4), atletism, haltere, judo (câte 3) și unul singur la înot. Alți 6 informatori fuseseră recrutați din „suprastructură” (probabil tehnicieni).

Delegația definitivă (la 5 iunie 1984) era compusă din 207 persoane, 152 de sportivi și 55 de tehnicieni, însoțită de 3 ofițeri de Securitate: Lt. colonel MIHAI MIHAI - ofițer specialist I la Direcția I, coordonator al problemei sport; Maior MUTU CONSTANTIN FLOREA - ofițer specialist II la Direcția a IV-a - care asigura contrainformativ Clubul sportiv "STEAUA"; Căpitan IANCU VASILE - ofițer specialist III la Direcția I - care răspundea contrainformativ de Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport.

MINISTERUL DE INTERNE DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII STATULUI

DIRECȚIA I

Nr. 0051197 din 18 aprilie 1984

A P R O B

MINISTRU SECRETAR DE STAT

Tudor Postelnicu

ADJUNCT AL MINISTRULUI

General-locotenent,

Iulian Vlad

PLAN DE MĂSURI în acțiunea "PACIFIC - 84"

În perioada 28 iulie - 12 august 1984 se va desfășura, în S.U.A. la Los Angeles, cea de a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară, la care va participa și o delegație română compusă din 303 de persoane, dintre care 241 sportivi, 45 cadre tehnice de specialitate (antrenori, medici, tehnicieni), 17 invitați, arbitri, ziariști și conducătorii delegației.

Datele existente atestă că unele cercuri și elemente dușmănoase din S.U.A. și Canada intenționează să folosească acest prilej pentru a acționa asupra membrilor delegației sportive române în scopul desfășurării unor acțiuni potrivnice intereselor R.S. România.

De asemenea, cercuri ale emigrației legionare din Los Angeles, intenționează să difuzeze în rândul delegației române materiale cu conținut ostil țării noastre și să racoleze sportivi și tehnicieni de valoare.

Se dețin date că organele de informații, contrainformații și de poliție americane vor acționa asupra delegațiilor din țările socialiste, inclusiv a țării noastre, în vederea atragerii unor participanți la acțiuni ostile.

Pentru cunoașterea, prevenirea și contracararea acțiunilor întreprinse de serviciile de spionaj străine, cercuri și elemente ostile din străinătate și din partea unor membri ai delegației române, toate unitățile centrale și teritoriale de securitate, potrivit competențelor specifice, își vor mobiliza potențialul informativ și celelalte mijloace de muncă în vederea obținerii de date și informații utile privind participarea delegației sportive române la cea de a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles precum și în vederea promovării intereselor statului român în legătură cu această manifestare sportivă internațională.

În acest scop, vor fi întreprinse următoarele măsuri:

I. ASIGURAREA SUPRAVEGHERII INFORMATIVE, VERIFICAREA ȘI AVIZAREA SPORTIVILOR ȘI PERSONALULUI TEHNIC CARE ALCĂTUIESC DELEGAȚIA OLIMPICĂ.

1. Pînă la 30 iunie 1984, Direcțiile I și a IV-a vor încheia acțiunea de încadrare cu rețea informativă a delegației olimpice, astfel încât să se poată cunoaște și semnala în timp util orice aspecte de interes operativ.

Se va urmări să existe surse de informare capabile și loiale în fiecare lot sportiv, pe locuri de cazare, masă și de desfășurare a competițiilor, în măsură să intervină direct în scop preventiv, ori de cîte ori situația o va impune.

2. Rețeaua informativă existentă în problemă și cea creată în mod special pentru asigurarea delegației olimpice (anexa nr.1) va fi instruită în vederea culegerii de informații privind eventuale preocupări de natură ostilă, în rândul sportivilor și personalului tehnic, starea de spirit premergătoare acestei manifestări sportive.

În mod deosebit se va acționa pentru culegerea de informații din mediul de relații al membrilor delegației, urmărindu-se identificarea celor care fac eventuale pregătiri suspecte, legate de deplasare, ori caută să ia legătura cu elemente din străinătate.

3. Direcțiile I, a IV-a, securitățile județene implicate și a municipiului București vor întreprinde măsuri complexe de verificare asupra tuturor sportivilor, tehnicienilor și ziariștilor care vor efectua deplasarea în S.U.A.

Pentru a da posibilitate factorilor competenți să efectueze înlocuirea celor necorespunzători, fără a influența negativ rezultatele sportive, acțiunea de verificare și avizare se va încheia la 30 mai 1984.

4. Pînă la plecarea delegației, șefii unităților centrale, ai securităților județene cu atribuțiuni în problemă și a municipiului București vor analiza săptămînal informațiile de interes operativ referitoare la persoanele din componența delegației române și vor stabili măsuri de prevenire pentru fiecare caz în parte.

5. Direcțiile I, a III-a, a IV-a, securitățile județene și a municipiului București, în cooperare cu unitățile speciale, vor lua măsuri de instruire a surselor care, premergător acțiunii se deplasează în S.U.A. și Canada, în scopul cunoașterii eventualelor acțiuni ostile preconizate împotriva delegației sportive române.

6. Direcția pentru pașapoarte, evidența străinilor și controlul trecerii frontierei va stabili, pe toată perioada, cetățenii români care se vor deplasa în S.U.A. în timpul desfășurării întrecerilor, comunicîndu-le unităților competente pentru a întreprinde măsuri de verificare a acestora, în scopul prevenirii unor eventuale acțiuni potrivnice intereselor R.S.România.

Va verifica dacă sînt cazuri de rude apropiate ale membrilor delegației sportive care au depus cereri de plecare în țările occidentale în perioada acțiunii, ori care se află deja stabilite în exterior, în vederea depistării eventualelor înțelegeri în scopul rămînerii în străinătate, rezultatele urmînd a fi comunicate grupei operative, care va dispune măsurile necesare clarificării fiecărui caz în parte.

7. Direcțiile I, a III-a, a IV-a și Direcția pentru pașapoarte în conlucrare cu unitățile speciale vor lua măsuri pentru cunoașterea și prevenirea activităților ostile desfășurate de străini, în special din S.U.A. și Canada, care vin în țara noastră și contactează sportivi sau tehnicieni români care urmează să se deplaseze la Olimpiadă.

8. Cu sprijinul U.M.0544, Direcțiile I, a IV-a, securitățile județene interesate și a municipiului București, vor intensifica controlul informativ asupra rudelor și legăturilor elementelor emigrației române din S.U.A. și Canada, în mod deosebit a celor care anterior plecării din țară, au inițiat acțiuni așa-zis protestatare, pentru a se cunoaște și preveni eventuale acțiuni îndreptate împotriva intereselor statului român sau a delegației olimpice.

9. Unitățile centrale și teritoriale, unitățile speciale "S", "T" și "F", pe baza datelor puse la dispoziție de grupa operativă, vor intensifica activitatea de depistare a sportivilor și tehnicienilor români care, în perioada premergătoare Jocurilor Olimpice, realizează ori perfectează întâlniri suspecte și intenționează să întreprindă acțiuni ce ar prejudicia securitatea statului ori prestigiul țării noastre.

II. PREGĂTIREA ȘI INSTRUIREA CONTRAINFORMATIVĂ A PERSOANELOR CARE SE VOR DEPLASA LA OLIMPIADĂ

• Până la 30 iunie 1984, Direcțiile I, a IV-a și securitățile județene angrenate în acțiune vor realiza pregătirea contrainformativă individuală sau colectivă a tuturor sportivilor și celorlalte categorii de persoane care se vor deplasa în S.U.A. la Olimpiadă sau care desfășoară activități de pregătire a lotului olimpic în țară.

Direcția I, va asigura prin intermediul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, realizarea acțiunii de pregătire contrainformativă a întregii delegații sportive, urmărindu-se crearea unui climat de respingere a oricăror încercări de instigare la fapte contrare intereselor R.S. România.

Va asigura, de asemenea, pregătirea contrainformativă a personalului român care în perioada acțiunii va îndeplini atribuțiuni de secretariat, protocol, translație.

• Persoanele care fac parte din grupul turistic vor fi pregătite individual, de către unitățile de securitate ce le au în răspundere.

III. ASIGURAREA CONTRAINFORMATIVĂ A DELEGAȚIEI ÎN PERIOADA DESFĂȘURĂRII ACȚIUNII.

1. Rețeaua informativă componentă a delegației olimpice va fi instruită prioritar pentru:

- cunoașterea și prevenirea oricăror acțiuni ostile întreprinse de serviciile de spionaj străine, cercuri și elemente ale emigrației ori de componenții delegației române;

- protecția contrainformativă și apărarea sportivilor și tehnicienilor români împotriva acțiunilor de racolare ori influențare în vederea refuzului înapoierii în țară. Concomitent se va urmări descurajarea și neutralizarea elementelor care încearcă să acționeze împotriva intereselor R.S. România;

- identificarea sportivilor și personalului tehnic din cadrul delegației cu preocupări de natură ostilă, ori care încearcă să realizeze legături cu străini în afara cadrului oficial;

- depistarea ziariștilor străini care încearcă să obțină interviuri de la sportivii și tehnicienii români fără aprobarea conducerii delegației sau vor să obțină date și informații privind aspecte din țara noastră;

- respectarea întocmai a liniei de conduită stabilite cu prilejul pregătirii contrainformative și semnalarea imediată a oricăror încălcări a acesteia;

- semnalarea oricăror deficiențe care ar putea genera stări de spirit negative în rândul delegației române.

2. În scopul menținerii și dezvoltării unui climat favorabil R.S. România, înainte și pe timpul desfășurării întrecerilor, Direcția I cu sprijinul U.M. 0544 și a Serviciului "D" vor asigura difuzarea în S.U.A. a unor materiale privind realizările social-politice din țara noastră și succesele obținute de sportivii români la competițiile internaționale.

Concomitent, prin sursele de informare care fac parte din organismele sportive internaționale, Direcțiile I și a IV-a vor acționa pentru formarea unor opinii favorabile față de R.S. România, a unor personalități din mișcarea sportivă olimpică.

3. Pentru realizarea în mod operativ a legăturii cu rețeaua informativă, exploatarea în timp util a informațiilor în scopul prevenirii oricăror fapte de natură să lezeze interesele statului român, Direcțiile I și a IV-a vor prezenta propuneri conducerii Departamentului Securității Statului pentru includerea în delegația sportivă a patru ofițeri de securitate, urmând ca această măsură să se realizeze prin conducerea Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Propunerile nominale și mandatul de misiune vor fi supuse spre aprobare separat până la 15 iunie 1984.

4. Rețeaua informativă din cadrul grupului de turiști va fi instruită ca în situațiile în care sesizează fapte și acțiuni de natură a leza interesele statului român, să se adreseze conducerii delegației sportive române sau reprezentanților noștri diplomatici.

IV. ALTE MĂSURI

1. În scopul coordonării măsurilor în acțiune și raportării sistematice a stadiului executării sarcinilor, se va constitui o grupă operativă conform anexei nr. 2.

2. Unitatea specială de luptă antitero va lua măsuri de realizare a unui control riguros la plecarea și sosirea delegației pe Aeroportul Otopeni și va asigura, cu echipe instruite, securitatea navelor de zbor și la escalele de scurtă durată.

3. Direcția pentru pașapoarte, va asigura efectuarea unui control riguros asupra membrilor delegației române, în scopul prevenirii scoaterii din țară a unor materiale cu conținut denigrator, valori sau obiecte din patrimoniul național etc. și pentru prevenirea introducerii de armament, muniții, substanțe explozive, materiale de propagandă ostilă.

După înapoierea în țară a delegației române participante la Olimpiadă, se va analiza eficiența măsurilor întreprinse și se vor raporta aspectele de interes operativ.

ȘEFUL DIRECȚIEI I

General-maior

Bordea Aron

LOCȚIITOR AL ȘEFULUI DIRECȚIEI A IV-A

Colonel

Chelariu Stelian

Foto sus: Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară din 1984, la Memorial Coliseum din Los Angeles (© Wikimedia Commons)

