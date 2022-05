Calendar 10 mai: 1881 - Carol I a fost încoronat Rege al României

1291 - Nobilii sco╚Ťieni au recunoscut autoritatea regelui Eduard I al Angliei asupra ╚Ť─ârii lor.

1497 - Amerigo Vespucci a părăsit portul Cádiz pentru prima sa călătorie spre Lumea Nouă.

1503 - Cristofor Columb a descoperit Insulele Cayman, pe care le-a numit ÔÇ×Las TortugasÔÇŁ, datorit─â numeroaselor broa╚Öte ╚Ťestoase care se g─âseau acolo.

1774 - Ludovic al XVI-lea a devenit rege al Fran╚Ťei, dup─â moartea bunicului s─âu, Ludovic al XV-lea.

Alsacia-Lorena

1866 - Principele Carol I a depus jurământul ca domnitor al României, în Parlament.

1871 - ├Änfr├ónt─â ├«n r─âzboiul cu Prusia, Fran╚Ťa a fost nevoit─â s─â semneze Tratatul de la Frankfurt. Fran╚Ťa a pierdut Alsacia-Lorena de est ╚Öi a pl─âtit 5 miliarde franci-aur ca desp─âgubire de r─âzboi.

1881 - România a fost proclamată Regat. Carol I a fost încoronat Rege al României.

Data de 10 Mai marcheaz─â trei momente importante din istoriografia Rom├óniei:├«nceputul domniei lui Carol I, Independen┼úa de stat ┼či ├«ncoronarea primului rege al ┼ú─ârii.

Coroana de O╚Ťel, cea pe care o (re)vedem pe stema actual─â a Rom├óniei, este ├«nainte de toate simbolul Independe╚Ťei na╚Ťiunii noastre.Elvira Popescu

Povestea Coroanei de O╚Ťel ├«ncepe ├«n timpul R─âzboiului de Independen╚Ť─â, din anii 1877 ÔÇô 1878. Rom├ónia s-a al─âturat atunci r─âzboiului ruso-turc, av├ónd ca scop eliberarea de sub jugul Imperiului otoman. Restul este deja istorie: turcii au recunoscut independen╚Ťa rom├ónilor ( care erau deja suverani de facto de mult timp) prin semnarea Tratatului de la San Stefano. Oastea rom├ón─â condus─â de Regele Carol I a fost definitorie ├«n ├«nfr├óngerea otomanilor, iar b─ât─âlie de la Plevna ╚Öi cucerirea redutei Grivi╚Ťa sunt unele dintre episoadele care definesc curajul solda╚Ťilor rom├óni. Au fost c├ónta╚Ťi, comemora╚Ťi ├«n poezii ╚Öi transpu╚Öi pe p├ónze de c─âtre pictori.

├Äns─â, cel mai important omagiu adus Armatei Rom├óne r─âm├óne gestul lui Carol I. Pentru ceremonia sa de ├«ncoronare ca rege al Rom├óniei, el nu a dorit una din aur sau alte metale pre╚Ťioase, ci din o╚Ťel de tun. ╚śi nu orice tun! Ci unul turc, care a fost capturat la Grivi╚Ťa, pe 30 august 1877. De atunci, Coroana de O╚Ťel a fost purtat─â de Regele Ferdinand I, ├«n momentul Marii Uniri, dar ╚Öi de c─âtre Regele Mihai, la a doua sa ├«ncoronare, pe 6 septembrie 1940.

Pentru realizarea ei, Ministerul Cutelor ╚Öi Instruc╚Ťiunii Publice a realizat o comisie din care f─âceau parte Grigore Tocilescu, Alexandru Odobescu, B.P. Hasdeu ╚Öi artistul Theodor Aman. Dup─â atente analize ale istoriei rom├óne╚Öti, dar ╚Öi ale tendi╚Ťelor vremii ├«n materie de coroane regale, comisia a ajuns la modelul cunoscut, model care a fost desenat ╚Öi schi╚Ťat ├«n tu╚Ö de c─âtre Aman. De realizarea lor s-au ocupat solda╚Ťii meseria╚Öi ce apar╚Ťineau Arsenalului Armatei din Bucure╚Öti. Una dinte coroane, r─âmas─â la Muzeul Arsenalului, nu a fost terminat─â. Cel de-al doilea exemplar, pu╚Ťin modificat, se pare c─â a fost amplasat pe acvila aflat─â ├«n v├órful unei coloane de piatr─â de pe bulevardul Carol I, ├«n Pia╚Ťa C.A. Rosetti. ╚śi, ├«n final, cel de-al treilea model, este cel cu care Carol I a fost ├«ncoronat Rege al Rom├óniei, pe 10 mai 1881.

Simbolistica sa este ╚Öi mai puternic─â. Cu o zi ├«naintea evenimentului, Coroana de O╚Ťel a fost sfin╚Ťit─â la Mitropolie. ├Än cadrul ceremoniei, Regele a declarat:

ÔÇŁCu m├óndrie primesc aceast─â Coroan─â, care a fost f─âcut─â din metalul unui tun stropit cu s├óngele eroilor no┼čtri ┼či care a fost sfin┼úit─â de biseric─â. O primesc ca simbol al independen┼úii ┼či puterii Rom├ónieiÔÇŁ.

Conform descrierii publicate de c─âtre Institutul Na╚Ťional al Patrimoniului, materialele folosite sunt o╚Ťelul, p├ónza ╚Öi catifeaua ╚Öi este realizat─â prin turnare ╚Öi coasere. ÔÇŁEste sub forma unui cerc cu pietre alungite, rombice ┼či perlate executate dintr-un aliaj de fier ┼či carbon. Este turnat─â din o┼úel, are opt fleuroane mari, care alterneaz─â cu opt col┼úuri de dimensiuni mai mici. Din v├órfurile fleuroanelor pornesc spre mijlocul coroanei opt lame de o┼úel ├«nguste ┼či arcuite, care se unesc ├«n partea central─â printr-un glob care are deasupra Crucea Trecerea Dun─ârii". Despre simbolistica crucii despre coroan─â, ea reprezint─â o medalie instituit─â de c─âtre Carol I prin ├Änaltul Decret 617 din 23 martie 1878, acordat─â tuturor celor care au participat ├«n cadrul ac╚Ťiunilor de la sud de Dun─âre ├«n timpul R─âzboiului de Independen╚Ť─â.

1894 - S-a n─âscut actri╚Ťa francez─â de origine rom├ón─â Elvira Popescu (d. 1993).

1899 - S-a născut dansatorul, coregraful și actorul american Fred Astaire (d. 1987).

1924 - J. Edgar Hoover a fost numit director al Biroului Federal de Investiga╚Ťii (FBI). Va r─âm├óne ├«n aceast─â func╚Ťie timp de 48 de ani, p├ón─â la moartea sa ├«n anul 1972.

1940 - Winston Churchill a devenit prim-ministru al Marii Britanii ├«n urma demisiei premierului Neville Chamberlain. ├Än aceea╚Öi zi, Germania a invadat Fran╚Ťa, ╚Ü─ârile de Jos, Belgia ╚Öi Marele Ducat de Luxemburg.

1941 - Rudolf Hess s-a para╚Öutat ├«n Sco╚Ťia, probabil ├«n ├«ncercarea de a negocia pacea ├«ntre Anglia ╚Öi Germania nazist─â.

1981 - Fran├žois Mitterrand a c├ó╚Ötigat al doilea tur de scrutin al alegerilor preziden╚Ťiale din Fran╚Ťa ├«n fa╚Ťa conservatorului Val├ęry Giscard d'Estaing, devenind primul pre╚Öedinte socialist al Republicii a Cincea.

1994 - Nelson Mandela a depus jurământul, devenind primul președinte de culoare al Africii de Sud.