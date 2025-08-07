Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„Ziua Porților Deschise”, la amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

„Ziua Porților Deschise”, la amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 7 august 2025

Lucrările de conservare și restaurare desfășurate la amfiteatrul din capitala Daciei Romane, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, vor putea fi văzute de publicul larg în cadrul manifestării Ziua Porților Deschise, ce va fi organizată pe 8 august, începând cu ora 12:00, intrarea fiind liberă pe tot parcursul zilei.

Potrivit Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, evenimentul marchează finalizarea lucrărilor ce au avut loc, în ultimii ani, la amfiteatrul roman care se găsește în situl din localitatea Sarmizegetusa, proiectul derulându-se cu fonduri europene.

„Evenimentul marchează promovarea rezultatelor proiectului european «Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa» (...) și a activităților desfășurate până în prezent, într-un moment special în care acest monument emblematic al patrimoniului național își redeschide porțile pentru vizitatori. Accesul în sit va fi gratuit pe tot parcursul zilei, până la încheierea programului de vizitare, la ora 20:00”, precizează CJ Hunedoara.

Proiectul a beneficiat de o finanțare totală nerambursabilă de 22,08 milioane de lei, în două etape, cu o cofinanțare de 2% din partea beneficiarului - CJ Hunedoara.

În principal, proiectul și-a propus conservarea și restaurarea amfiteatrului roman, creșterea gradului de atractivitate a monumentului istoric și a numărului de vizitatori peste 91.000 în primul an de operare și apoi la peste 111.000 persoane, într-un interval de 10 ani.

Descoperiți virtual amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa accesând următoarele linkuri: TUR VIRTUAL ZI și TUR VIRTUAL NOAPTE.

Mai multe pentru tine...
Întâiul oraş al Daciei romane: Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa jpeg
Întâiul oraş al Daciei romane: Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
Ulpia Traiana Sarmizegetusa Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG
Misterele templelor orientale de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
Amfiteatrul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa Colaj Adevărul, CJ Hunedoara jpg
Amfiteatrul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, schimbat total după restaurare
banner ion iliescu jpg
📁 Istorie recentă
Testamentul lui Iliescu - ultimul mesaj către români: Apel la Rațiune, Memorie și Democrație
Cartofi (foto: Pixabay)
📁 Istorie culinară
Originea surprinzătoare a cartofului, una dintre cele mai importante culturi agricole din lume
Pompeii (foto: Pixabay)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Descoperirea care schimbă istoria orașului Pompeii: Ce s-a întâmplat după erupția Vezuviului?
Descoperiri remarcabile la Cucuteni-Cetățuia (© Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași)
📁 Preistorie
Descoperiri remarcabile la Cucuteni-Cetățuia: Viața cotidiană în urmă cu 6.000 de ani
arheologii au descoperit scheletul intreg al unui cavaler medieval sub o fosta gelaterie din polonia 992674 jpg
📁 Istorie Medievală Universală
Cavalerul din subsol: Descoperire spectaculoasă sub o fostă gelaterie din Gdańsk
De ce a fost folosit un afet de tun pentru a transporta sicriul cu trupul neînsuflețit al Regelui Mihai I jpeg
📁 Monarhia în România
De ce a fost folosit un afet de tun pentru a transporta sicriul cu trupul neînsuflețit al Regelui Mihai I
Incendiu de proporții la Casa Muzeu din Cizer, județul Sălaj (© Ministerul Culturii)
📁 Patrimoniu în pericol
Mai poate fi refăcută casa muzeu „Lupuț din Cizer”, distrusă parțial într-un incendiu?
De ce s au temut europenii de roşii timp de 200 de ani, supranumindu le „mere otrăvitoare”? jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce s-au temut europenii de roşii timp de 200 de ani, supranumindu-le „mere otrăvitoare”?
Ion Iliescu şi Victor Atanasie Stănculescu, în spatele înăbuşirii revoltelor studenţeşti din Timişoara, în 1956 jpeg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ion Iliescu şi Victor Atanasie Stănculescu, în spatele înăbuşirii revoltelor studenţeşti din Timişoara, în 1956