Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Monedele au fost îngropate în trei amfore, care cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare (© Simon Ritz / INRAP)

Zeci de mii de monede antice, descoperite în Franța / VIDEO

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 28 noiembrie 2025

Zeci de mii de monede antice, a căror prezență ar putea avea legătură cu o reformă monetară din perioada galo-romană, au fost descoperite în timpul unor săpături arheologice în regiunea franceză Lorena, a anunțat joi coordonatorul acestor cercetări.

Aceste monede de bronz se aflau în trei amfore îngropate în trei locuințe situate una lângă alta, într-o mică așezare, al cărei nume antic nu este cunoscut, lângă actualul sat Senon din departamentul Meuse (estul Franței), a explicat Simon Ritz, de la Institutul Național de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP), conform Agerpres.

Două amfore au fost golite - una dintre ele conținea 25.000 de monede de mici dimensiuni. A treia amforă este încă plină, iar conținutul său urmează să fie analizat în laborator, a precizat pentru AFP Simon Ritz, responsabil cu cercetările arheologice pentru INRAP în orașul Metz.

Cele trei amfore cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare, iar numărul total de monede, cu efigia împăraților romani, este estimat la 40.000, a adăugat el. Acestea au fost îngropate între anii 280 și 310 d.Hr.

Plasate în gropi, „amforele se aflau la nivelul solului din acea perioadă; erau accesibile pentru a scoate sau depune bani. Nu erau ascunse, era ceva bine gestionat și organizat”, a adăugat specialistul.

De aici și ipoteza conform căreia ar putea fi vorba de monede retrase din circulație odată cu introducerea unei noi monede, într-o perioadă în care reformele monetare erau frecvente, a subliniat Ritz.

INRAP a început săpăturile pe acest teren aflat în proprietatea unei persoane particulare care dorea să-și extindă locuința. Arheologii au descoperit un cartier din centrul orașului, una dintre principalele așezări ale tribului galic Mediomatrici. Orașul a fost dat uitării în urma incendiilor din secolul al IV-lea.

Foto sus: Monedele au fost îngropate în trei amfore, care cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare (© Simon Ritz / INRAP)

Mai multe pentru tine...
Piatra prețioasă descoperită în fortul roman de la Bremenium (© Elaine Vallack)
O piatră prețioasă unică, descoperită într-un fort roman dincolo de Zidul lui Hadrian
Mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman (© Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni)
Un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman, descoperit la Cetatea Zânelor
Craniul descoperit sub zidurile prăbușite ale fortului (© Santiago D. Domínguez-Solera)
Descoperire macabră: Un cap tăiat de sodații romani, folosit ca avertisment pentru celți
Mohenjo-daro, una dintre cele mai mari așezări construite de Civilizația de pe Valea Indului (© Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Una dintre cele mai vechi civilizații ale lumii, distrusă de secete severe, care au durat zeci de ani
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
📁 Preistorie
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
📁 Preistorie
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
Trei monede recuperate de pe epava legendarului galion San José (© Dirección General Marítima)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Primele obiecte recuperate de pe epava legendarului galion San José / VIDEO
Vas de tip bitronconic, descoperit la Gurasada, județul Hunedoara (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
📁 Muzeele României
O piesă spectaculoasă din Epoca Bronzului Târziu