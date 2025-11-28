Zeci de mii de monede antice, descoperite în Franța / VIDEO

Zeci de mii de monede antice, a căror prezență ar putea avea legătură cu o reformă monetară din perioada galo-romană, au fost descoperite în timpul unor săpături arheologice în regiunea franceză Lorena, a anunțat joi coordonatorul acestor cercetări.

Aceste monede de bronz se aflau în trei amfore îngropate în trei locuințe situate una lângă alta, într-o mică așezare, al cărei nume antic nu este cunoscut, lângă actualul sat Senon din departamentul Meuse (estul Franței), a explicat Simon Ritz, de la Institutul Național de Cercetări Arheologice Preventive (INRAP), conform Agerpres.

Două amfore au fost golite - una dintre ele conținea 25.000 de monede de mici dimensiuni. A treia amforă este încă plină, iar conținutul său urmează să fie analizat în laborator, a precizat pentru AFP Simon Ritz, responsabil cu cercetările arheologice pentru INRAP în orașul Metz.

Cele trei amfore cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare, iar numărul total de monede, cu efigia împăraților romani, este estimat la 40.000, a adăugat el. Acestea au fost îngropate între anii 280 și 310 d.Hr.

Plasate în gropi, „amforele se aflau la nivelul solului din acea perioadă; erau accesibile pentru a scoate sau depune bani. Nu erau ascunse, era ceva bine gestionat și organizat”, a adăugat specialistul.

De aici și ipoteza conform căreia ar putea fi vorba de monede retrase din circulație odată cu introducerea unei noi monede, într-o perioadă în care reformele monetare erau frecvente, a subliniat Ritz.

INRAP a început săpăturile pe acest teren aflat în proprietatea unei persoane particulare care dorea să-și extindă locuința. Arheologii au descoperit un cartier din centrul orașului, una dintre principalele așezări ale tribului galic Mediomatrici. Orașul a fost dat uitării în urma incendiilor din secolul al IV-lea.

Foto sus: Monedele au fost îngropate în trei amfore, care cântăresc în jur de 50 de kilograme fiecare (© Simon Ritz / INRAP)

