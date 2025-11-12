Un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman, descoperit la Cetatea Zânelor

Situl arheologic Covasna - Cetatea Zânelor este situat la periferia orașului Covasna, pe Dealul Cetăţii. Cele mai numeroase descoperiri din sit aparțin epocii Regatului Dac (o cetate fortificată cu ziduri din piatră, lut și lemn, organizată pe cel puțin șase terase și o acropolă), dar s-au descoperit și materiale datate în epoca bronzului sau în Evul Mediu.

Campania din anul 2025 (octombrie - noiembrie) s-a desfășurat în interiorul zonei fortificate, pe Terasa a II-a. În apropierea zidului și a bastionului de pe Terasa a II-a au fost identificate în campaniile anterioare două edificii dacice cu acoperișul susținut de stâlpi din lemn dispuși pe trei sau patru șiruri. Nici unul dintre aceste edificii nu a fost conturat în întregime, ca urmare funcționalitatea lor rămâne deocamdată incertă. Cele două edificii ar putea fi temple, de tipul celor cu aliniamente de coloane, dar nu poate fi exclusă și o altă funcționalitate, civilă sau militară.

În anul 2025 s-a cercetat în special zona nordică a Edificiului II în încercarea de a stabili limita acestuia. Cercetările sunt abia la început și nu s-a ajuns la nivelul de amenajare a edificiului. În straturile superioare s-au descoperit mai ales fragmente ceramice și oase de animale.

Dintre puținele obiecte metalice găsite merită amintit aici un obiect rar întâlnit în lumea dacică: un mâner terminat cu un cap de berbec de la un vas din bronz roman.

Până în prezent Edificiului II a fost delimitat pe trei laturi, spre sud (zidul Terasei II), est (stâncă) și vest (stâncă). Ca urmare, cercetările vor continua în campaniile următoare spre nord, pentru a stabili limita edificiului aici și o dată cu aceasta, funcționalitatea lui.

→ Imaginea 1/6: Dealul Cetății, toamna (© Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni)

Campania din anul 2025 a fost finanțată din fonduri ale MNCR - Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni și Ministerul Culturii (prin Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei).

Ca de obicei în ultimii ani, forța de muncă a fost asigurată de tineri din Covasna. Totodată, un sprijin important a oferit Asociatia Cultural Crestina Justinian Teculescu Covasna și Asociația Culturală „Cetatea Dacică - Valea Zânelor” Covasna.

Un material de Paul Luca Pupeză, arheolog MNCR - Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, responsabil științific