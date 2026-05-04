World Press Photo 2026: Mărturii tăcute ale istoriei pe care o trăim

Ajunsă la a 69-a ediție, competiția World Press Photo rămâne principalul reper al fotojurnalismului contemporan. În 2026, concursul a reunit 57.376 de fotografii, înscrise de 3.747 fotografi din 141 de țări, iar dintre acestea au fost selectate 42 de proiecte câștigătoare de către un juriu independent format din 31 de profesioniști, într-un proces desfășurat pe parcursul a șase săptămâni, conform worldpressphoto.org.

O ediție dominată de tensiuni globale, migrație, război și supraviețuire

Vizual, selecția din acest an a fost marcată de câteva axe tematice majore, precum migrația și politicile de stat (deportări, frontiere, familii fracturate), războaiele și crizele umanitare din Gaza, Sudan, Ucraina, Palestina, justiția și memoria colectivă (supraviețuitori ale violenței de stat, comunități marginalizate), criza climatică (incendii, ecosisteme în colaps), rezistența civică și identitatea (proteste, drepturi, tradiții).

Organizatorii World Press Photo au subliniat că selecția din 2026 reflectă „conflict și criză, dar și rezistență, reziliență și tradiții ascunse”, accentuând o lume aflată simultan în fragmentare și căutare de demnitate.

Fotografia Anului 2026: „Separated by ICE”, de Carol Guzy

Marea câștigătoare a fost Carol Guzy, cu fotografia „Separated by ICE”, realizată în New York, în interiorul clădirii federale Jacob K. Javits. Imaginea încărcată de emoție surprinde momentul devastator în care o familie e separată. Luis, un migrant ecuadorian, este reținut de agenți ICE imediat după o audiere, în timp ce copiii săi se agață disperați de el.

Imaginea transformă un coridor instituțional într-un teatru al violenței birocratice, unde trauma familială devine expresia unei politici de stat. Juriul a apreciat atât forța emoțională, cât și relevanța globală a subiectului.

Carol Guzy: „Acest premiu evidențiază importanța crucială a acestei povești la nivel mondial. Suntem martori ai suferinței a nenumărate familii, dar și ai grației și rezilienței lor, care transcend adversitatea într-un mod profund tulburător și smeritor. Curajul cu care și-au deschis viețile în fața camerelor noastre ne-a permis să le spunem poveștile. Cu siguranță, acest premiu le aparține lor, nu mie.”

Directoarea executivă World Press Photo, Joumana El Zein Khoury: „Această imagine surprinde durerea de neconsolat a unor copii care își pierd tatăl într-un loc construit pentru justiție. Este o mărturie dură și necesară a separării familiilor în urma politicilor de reformă din Statele Unite. Într-o democrație, prezența camerei pe acel coridor servește drept martor al unei politici care a transformat tribunalele în spații ale unor vieți frânte — un exemplu puternic al motivului pentru care fotojurnalismul independent contează.”

Ceilalți doi finaliști

Saber Nuraldin (Gaza) - “Aid Emergency in Gaza”

Fotografia finalistă a lui Saber Nuraldin documentează disperarea palestinienilor care încearcă să obțină hrană și ajutor umanitar în Gaza. Imaginea funcționează ca o radiografie a colapsului umanitar, în care supraviețuirea devine act de risc mortal.

Victor J. Blue (Guatemala) – „The Trials of the Achi Women”

Victor J. Blue a fost premiat pentru portretizarea femeilor maya Achi, supraviețuitoare ale violenței sexuale din timpul războiului civil din Guatemala, surprinse într-un context al luptei juridice și al recuperării demnității. Lucrarea mută accentul de la victimizare la justiție istorică.

Vocea juriului

Președinta juriului global, Kira Pollack, a formulat poate cea mai puternică teză a ediției: „They go because they believe that seeing matters. That evidence matters.”

„Fotojurnalismul nu a fost niciodată o muncă ușoară. Nu a fost niciodată profitabil, sigur sau garantat că va avea un public. Și totuși, fotografii merg mai departe. Spre tribunale și zone de conflict, spre colțurile tăcute ale lumii unde istoria se scrie fără martori. Merg pentru că ei cred că a vedea contează. Că dovada contează.”

Această declarație definește întreaga ediție: fotojurnalismul nu este doar estetică, ci probă, memorie și responsabilitate publică. Juriul a subliniat faptul că fotografii premiați merg „în tribunale, în zone de conflict și în colțurile tăcute unde istoria se scrie fără martori”, reafirmând rolul imaginii ca formă de mărturie.

De 71 de ani, concursul anual World Press Photo recompensează cele mai importante realizări din fotojurnalism și fotografie documentară produse în anul precedent, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai prestigioase platforme internaționale dedicate imaginii ca martor al istoriei contemporane, oferind o radiografie vizuală a unei lumi marcate de fracturi, urgențe și crize, dar și de o profundă reziliență umană.

Câștigătorul titlului Photo of the Year și cei doi finaliști au fost selectați dintre toate imaginile premiate realizate în 2025. Dincolo de dimensiunea competițională, World Press Photo funcționează și ca un vast proiect de circulație culturală globală: imaginile premiate vor fi reunite în World Press Photo Yearbook 2026, publicat în șase limbi, și fac parte din expoziția itinerantă World Press Photo Exhibition 2026, prezentată în peste 60 de orașe din întreaga lume. Premiera mondială a expoziției a avut loc la Amsterdam, la De Nieuwe Kerk, pe 24 aprilie, înainte ca aceste imagini să circule global, transformând experiența fotojurnalistică într-un spațiu comun de reflecție asupra istoriei pe care o trăim.

Europa în cadrul competiției: Între proximitatea războiului și reflecție critică

Europa a fost reprezentată puternic atât prin fotografii ce redau conflictul din Ucraina, migrația și tensiunile politice, cât și prin infrastructura culturală care face posibilă circulația acestor imagini. Într-un context continental încă modelat de războiul de la graniță, ascensiunea extremismului și dezbateri despre identitate, selecția europeană a funcționat mai degrabă ca spațiu de reflecție critică decât de autosuficiență.

Pentru publicul român, vestea importantă este că World Press Photo Exhibition 2026 ajunge la București și se poate vedea în intervalul 3 mai - 3 iunie, în Piața Universității, cu acces gratuit, aducând cele 42 de proiecte câștigătoare în spațiul urban al capitalei.

Într-un an dominat de violență sistemică și insecuritate globală, World Press Photo 2026 nu oferă confort, ci confruntare: cu imaginea, cu politica și cu propria noastră capacitate de a privi.

