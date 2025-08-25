Voluntari din patru țări cercetează castrul roman de la Micia

Voluntari din patru țări europene – Germania, Spania, Italia și România participă, alături de specialiști, la activitățile de cercetare arheologică care se desfășoară, în aceste zile, în situl castrului roman de la Micia, unul dintre cele mai importante din Dacia Romană.

Cei 17 voluntari au fost selectați prin programul Corpul European de Solidaritate, finanțat de Uniunea Europeană, și sunt coordonați de specialiști ai Muzeului Național de Istorie al României (MNIR) și ai Muzeului Civilizației Dacice și Romane (MCDR) Deva, informează Agerpres.

De anul trecut, MNIR este acreditat la Comisia Europeană pentru a derula activități pe fonduri europene în Corpul European de Solidaritate. Totodată, situl de la Micia este singurul din țară care are toate acreditările pentru a desfășura aceste activități în momentul ăsta din România.

„Voluntarii sunt recrutați pe baza platformelor de pe site-ul Comisiei Europene și încercăm să îi facem să funcționeze ca o echipă, să se integreze în comunitatea locală, să înțeleagă importanța și valoarea patrimoniului, nu numai local, ci și universal, să se simtă în egală măsură responsabili de patrimoniu nostru, punându-l pe picior de egalitate cu patrimoniu universal. Încercăm să-i învățăm cultura și civilizația românească”, a declarat, pentru Agerpres, responsabilul științific al sitului Micia, Mihaela Simion, arheolog la MNIR.

Voluntarii, dintre care jumătate sunt români, își desfășoară activitatea ca o echipă și sunt învățați să se adreseze comunității locale, dar și să promoveze în comunitățile în care se întorc cunoștințele și lucrurile plăcute pe care le-au aflat despre România.

De altfel, voluntarii au realizat deja o planșă interactivă în care prezintă istoria sitului de la Micia într-un format accesibil copiilor, materialul didactic urmând să rămână la școala din comuna Vețel, pe teritoriul căreia se află amplasat castrul roman.

Muzeul din Deva desfășoară cercetări la Micia de aproape 15 ani, iar descoperirile din campaniile derulate aici sunt expuse în Lapidariumul MCDR Deva.

Totodată, în acest interval de timp, MCDR Deva a reușit să cumpere terenurile pe care se află situl istoric, astfel că acum nu se mai pot face niciun fel de intervenții neautorizate în zonă.

Din a doua parte a secolului al II-lea și în secolul al III-lea, în jurul castrului de la Micia s-a dezvoltat și o mare așezare civilă care avea statutul de „pagus”, de târg, dar avea infrastructură de oraș roman.

Mai multe pentru tine...