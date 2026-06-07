Urme ale unor răni grave, descoperite în premieră la o femeie longobardă care a trăit acum 1.400 de ani

Longobarzii sunt adesea descriși ca un popor războinic și neînfricat, iar toate dovezile arheologice cunoscute privind violența au fost până acum asociate exclusiv bărbaților.

Cu toate acestea, în urmă cu aproape 1.400 de ani, o femeie longobardă a suferit două răni grave la cap: una constând într-o tăietură curată provocată de o lamă și cealaltă într-o lovitură zdrobitoare. Aceasta reprezintă prima dovadă directă a violenței asupra unei femei longobarde, relatează Phys.org.

Ea este cunoscută sub numele de individul T46, iar rănile sale sunt similare celor întâlnite la bărbații longobarzi. Totuși, ele prezintă și semne de vindecare, ceea ce înseamnă că a supraviețuit incidentului violent și a trăit ani de zile după acesta.

Descoperirea sa contestă convingerea conform căreia războiul și încăierările erau activități exclusiv masculine în societatea longobardă, arată un studiu publicat în revista International Journal of Paleopathology.

Oase marcate de violență

Longobarzii au fost un popor germanic care a cucerit părți din Italia și Ungaria, întemeind un regat ce a existat aproximativ între secolele al VI-lea și al VIII-lea d.Hr. Potrivit surselor istorice, ei erau considerați un popor războinic și feroce, iar mormintele lor conțineau adesea săbii, cuțite și oseminte care purtau urmele violenței.

Cu toate acestea, faptul că toate dovezile scheletice ale violenței aparțin bărbaților este surprinzător, mai ales în comparație cu documentele juridice longobarde, care prevăd pedepse pentru agresarea femeilor și chiar includ exemple de femei implicate în lupte.

„Edictum Rothari conține șase prevederi referitoare la violența împotriva femeilor, acoperind situații variind de la soți care își ucideau soțiile până la femei care participau de bunăvoie la lupte între bărbați”, a declarat coautoarea studiului, Valentina Martinoia, de la universitatea din Udine.

Aceste prevederi includ și o lege care descrie cazuri în care bărbații trimiteau femei să lupte în locul lor, menționând că acestea puteau comite fapte rele „mai crud decât ar putea-o face bărbații”.

Cu toate acestea, deși aceste legi sugerează existența violenței împotriva femeilor, până acum nu existau dovezi fizice în registrul arheologic care să confirme violența asupra femeilor longobarde.

Nu a fost cruțată

T46 a fost descoperită în 2012 în cimitirul Ferrovia, situat în Cividale del Friuli, primul ducat longobard din Italia.

„Săpătura din 2012 a fost, de fapt, o intervenție arheologică de salvare, necesară din cauza lucrărilor de reamenajare urbană din zonă”, a explicat dr. Martinoia.

Rămășițele recuperate se aflau într-o stare precară de conservare, în parte deoarece morminte mai târzii traversaseră direct locul de înmormântare al lui T46, lăsând oasele fragmentate și incomplete.

Din cauza stării precare a scheletului, determinarea sexului a trebuit realizată prin analiza proteinelor, care a confirmat că era vorba despre o femeie.

Fruntea sa prezenta semne clare de violență. O tăietură îngustă a fost identificată pe partea stângă a frunții. Unghiul și forța loviturii sugerează că atacatorul se afla în fața ei și a lovit în jos spre cap, probabil folosind o armă asemănătoare unui scramasax, un cuțit lung utilizat de războinicii germanici.

A doua rană a provocat o fractură prin zdrobire, probabil cauzată de un obiect contondent și plat, precum o piatră. Leziunea rezultată a prezentat semne de infecție, indicând o recuperare dificilă.

Atunci când cercetătorii au comparat cazul lui T46 cu alte cazuri de răni craniene descoperite la longobarzi, au identificat doar 33 de indivizi din Italia și din teritoriul actual al Ungariei. Toți, fără excepție, erau bărbați.

De ce era T46 singura femeie cunoscută cu astfel de răni? Cercetătorii suspectează existența mai multor factori. Femeile participau, în general, mai rar la raiduri și la conflicte armate, activități care lasă mai frecvent urme pe oase. În mod similar, violența împotriva femeilor lua adesea forma abuzului domestic, care afectează țesuturile moi și produce vânătăi, dar nu lasă neapărat urme pe schelet.

Deși nu se poate stabili cu certitudine cum a căpătat T46 aceste răni, semnele de vindecare indică faptul că a beneficiat de îngrijire și sprijin social după incident, trăind ani de zile după producerea leziunilor.

„Sperăm ca acest caz să reprezinte un punct de plecare pentru cercetările asupra longobarzilor și pentru reevaluarea sistematică a temei violenței interpersonale exercitate asupra femeilor”, a declarat dr. Martinoia.

Foto sus: Scheletul T46 prezintă răni la nivelul craniului și uzură neobișnuită a dinților. Zonele întunecate reprezintă oasele care au fost recuperate de arheologi (© International Journal of Paleopathology (2026). DOI: 10.1016/j.ijpp.2026.04.008)

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