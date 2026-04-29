Un suvenir de acum 1.900 de ani: Un vas care prezintă Zidul lui Hadrian, descoperit în Spania

O descoperire întâmplătoare a unui vas de bronz în Spania a dezvăluit o reprezentare veche de 1.900 de ani a Zidului lui Hadrian și a unor forturi din Anglia, potrivit unui studiu recent. Vasul multicolor a fost probabil realizat ca suvenir al perioadei în care un soldat apăra frontierele Imperiului Roman, au declarat autorii studiului.

Vasul a fost descoperită în Berlanga de Duero, o localitate din centrul Spaniei, la aproape 2.000 de kilometri de celebrul zid defensiv roman care proteja frontiera nordică a imperiului în secolul al II-lea.

„Cupa Berlanga”, de formă emisferică, are aproximativ 11,4 centimetri lățime și circa 8,1 centimetri înălțime. Aceasta prezintă decorațiuni colorate din email și o inscripție în latină care menționează patru forturi.

„Cupa este o mică reprezentare a unui vas funcțional numit trulla romană — o cană din bronz sau lut, prevăzută cu mâner, folosită pentru a bea apă. Nu este realizată doar din metal, ci și din emailuri costisitoare și a fost ulterior personalizată. Cu siguranță nu este un produs industrial”, a declarat, pentru Live Science, Jesús García Sánchez, arheolog la Institutul Arheologic din Mérida, Spania, și coautor al noului studiu, publicat în revista Britannia.

García Sánchez și colegii săi au scris că, deși au mai fost descoperite vase similare în trecut, Cupa Berlanga este singura care face referire la forturi de pe partea estică a Zidului lui Hadrian.

Cele patru forturi menționate în inscripție sunt Cilurnum (astăzi Chesters), Onno (astăzi Halton Chesters), Vindobala (astăzi Rudchester) și Condercom (astăzi Benwell). Fiecare fort este reprezentat pe cupă printr-o serie de patru pătrate și două semicercuri, care simbolizează fie turnuri, fie poarta fortului. Sub aceste reprezentări schematice se află două benzi decorative, încrustate cu email roșu, verde, turcoaz și albastru închis.

Cum a ajuns Cupa Berlanga în Spania?

O analiză a vasului a arătat că aceasta este din bronz, în principal cupru și staniu, cu un adaos semnificativ de plumb, care probabil provenea din minele din nordul Angliei. Aceste descoperiri indică faptul că vasul a fost realizat de un meșteșugar local din apropierea Zidului lui Hadrian, între anii 124 și 199 d.Hr., au afirmat cercetătorii. Totuși, modul în care vasul a ajuns în Spania rămâne oarecum un mister.

Municipiul modern Berlanga de Duero a fost probabil așezarea antică Valeranica în perioada romană. Săpăturile arheologice din zonă au scos la iveală fragmente de ceramică romană și ziduri, care ar fi putut face parte dintr-o vilă rurală folosită între secolele I și IV. Cupa Berlanga ar fi putut fi achiziționată de cineva care locuia în Valeranica și care era soldat într-o unitate auxiliară romană de origine hispanică, cunoscută în sursele istorice sub numele de Cohors I Celtiberorum.

„Acest contingent era format din trupe din Celtiberia, exact zona în care a fost găsită piesa în cauză”, au scris cercetătorii în studiu, și „era staționat lângă Zidul lui Hadrian în timpul domniei împăratului Traian” (care a domnit între anii 98 și 117 d.Hr.). După ce își încheiau serviciul militar în armata romană, mulți soldați se întorceau în locurile lor de origine și aduceau cu ei suveniruri din perioada petrecută în armată.

Foto sus: „Cupa Berlanga” a fost descoperită spartă în patru bucăți (© Roberto De Pablo)

Mai multe pentru tine...