Casa-Muzeu „Majestatea Sa Regală Carol I” (© Malinka Tsvetkova / Wikimedia Commons)

Un monument dedicat regelui Carol I al României, dezvelit în orașul Pordim din Bulgaria

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 6 octombrie 2025

Un monument dedicat regelui Carol I al României a fost dezvelit la Casa-Muzeu „Majestatea Sa Regală Carol I” din orașul Pordim, din Bulgaria.

Monumentul a fost inaugurat de președinta Adunării Naționale, Natalia Kiselova, de deputatul român Gabriel Florea și de primarul din Pordim, Detelin Vassilev. O delegație de parlamentari români a sosit de asemenea la Pordim pentru această ocazie. Bustul-monument a fost donat de Gabriel Florea, care a inițiat construirea acestuia împreună cu municipalitatea din Pordim, informează Agerpres.

Preoți bulgari și români au oficiat o slujbă în memoria lui Carol I al României și a soldaților bulgari și români care au murit pentru libertatea Plevnei și a Bulgariei în 1878.

„Avem un prezent și un viitor comun cu cei mai apropiați vecini ai noștri. Acum aproape 150 de ani, voluntari ruși, români și bulgari au luptat cot la cot pentru libertatea noastră. Plevna este un simbol al setei de libertate, iar Pordim este o mică parte din acest mare simbol”, a subliniat Kiselova, adăugând că prin acest monument bulgarii vor înțelege mult mai bine rolul regelui român și al luptătorilor români în eliberarea Bulgariei.

Casa-Muzeu „Majestatea Sa Regală Carol I” a fost înființată în 1907. Muzeul prezintă participarea României la Războiul Ruso-Turc (1877-1878) și activitatea Cartierului General al Armatei Române pe durata șederii principelui român Carol I la Pordim, în 1877.

Foto sus: Casa-Muzeu „Majestatea Sa Regală Carol I” (© Malinka Tsvetkova / Wikimedia Commons)

