Un monument asemănător cu Stonehenge? Un misterios cerc preistoric, descoperit sub pământ în Scoția

În timp ce scanau unul dintre cele mai bogate peisaje preistorice din Scoția, arheologii au descoperit dovezi care indică existența unui posibil cerc din piatră sau lemn, îngropat sub un teren mlăștinos acoperit cu turbă. Descoperirea ar putea adăuga un nou monument unui ansamblu ceremonial care îi fascinează pe cercetători de mai bine de un secol.

Posibilul cerc se află sub suprafața regiunii Machrie Moor, de pe Insula Arran din Scoția, un peisaj deja renumit pentru impresionantele sale pietre verticale, monumentele funerare și siturile ceremoniale datând aproximativ din perioada 3500–1500 î.Hr., informează Live Science.

Cercetătorii de la Historic Environment Scotland au identificat posibilul cerc folosind echipamente de prospecțiune geofizică, care sunt deplasate la suprafața solului și detectează modificări subtile ale câmpului magnetic din subteran, fără a perturba vestigiile arheologice.

Descoperirea a fost făcută în cadrul unui studiu menit să testeze eficiența instrumentelor arheologice moderne în peisaje acoperite cu turbă, însă proiectul a scos la iveală, în mod neașteptat, existența acestui cerc subteran.

„Știam că la Machrie Moor mai există încă multe vestigii arheologice de descoperit, însă identificarea unui nou cerc ne-a depășit cu totul așteptările”, a declarat Nick Hannon, manager senior pentru înregistrarea patrimoniului la Historic Environment Scotland, într-un comunicat de presă.

Deși Stonehenge este cel mai cunoscut cerc preistoric din lume, el reprezintă doar unul dintre sutele de monumente similare construite în Marea Britanie și în Europa continentală în timpul neoliticului și epocii bronzului.

Machrie Moor este considerat unul dintre cele mai bine conservate exemple ale acestor peisaje ritualice, aici fiind identificate deja șase cercuri ceremoniale încă din anii 1980.

Cercurile de aici împărtășesc o orientare remarcabilă: ele sunt aliniate cu o deschidere aflată la capătul văii Machrie Glen, locul din care răsărea soarele la solstițiul de vară. Acest lucru indică faptul că observațiile astronomice ar fi putut juca un rol important în ceremoniile desfășurate aici.

Anomalii arheologice

Spre deosebire de cercurile deja descoperite în sit, noul monument identificat nu a fost încă excavat. Cercetătorii au detectat doar un inel de anomalii magnetice — perturbări subtile ale solului care indică adesea existența unor structuri arheologice, precum gropi sau urme ale unor stâlpi.

Potrivit raportului studiului, structura este alcătuită din 12 anomalii circulare asemănătoare unor gropi, dispuse într-un cerc cu un diametru de aproximativ 28 de metri. Gropile sunt separate între ele de aproximativ 6,5 metri, existând însă două spații neobișnuit de mari, pe care cercetătorii le consideră posibile locuri unde s-au aflat alte două gropi, între timp dispărute din cauza degradării. Dacă această ipoteză este corectă, monumentul ar fi avut inițial 14 stâlpi sau pietre verticale.

„În acest moment nu există indicii că vreuna dintre aceste anomalii ar conține o piatră”, au precizat cercetătorii în raport, ceea ce înseamnă că cercul ar fi putut fi construit fie din stâlpi de lemn, fie din pietre verticale care au fost ulterior îndepărtate.

Săpăturile anterioare au arătat deja că mai multe dintre cercurile de piatră de la Machrie Moor au fost construite inițial ca cercuri din lemn, stâlpii fiind înlocuiți cu pietre în jurul anului 2000 î.Hr. Ulterior, în interiorul unora dintre cercuri au fost depuse urne cu cenușa celor incinerați și morminte cu înhumări, ceea ce sugerează că funcția acestor monumente s-a schimbat de-a lungul timpului.