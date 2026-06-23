Un cuptor roman pentru producerea varului, excepțional de bine conservat, descoperit în Ungaria

Lucrările de extindere a autostrăzii M1, principalul coridor rutier care leagă Budapesta de Viena, au dus la o descoperire arheologică remarcabilă în apropierea orașului Bicske, situat la aproximativ 35 de kilometri vest de capitala Ungariei.

Cercetările, coordonate de arheologul Alexandra Kiss și realizate sub egida Institutului Național de Arheologie al Muzeului Național al Ungariei, au scos la iveală vestigii care atestă peste 1.500 de ani de locuire și activitate umană neîntreruptă, relatează La Brujula Verde.

Cea mai importantă descoperire a campaniei din primăvara anului 2026 este un cuptor roman pentru producerea varului, considerat de specialiști unul dintre cele mai bine conservate exemple de acest tip din Ungaria.

Cuptorul are un plan circular, un diametru de aproximativ 2,3 metri și o adâncime de aproape 3 metri. Construit pe panta naturală a unui deal, acesta beneficia de o soluție tehnică ce facilita funcționarea sa. Pereții au fost realizați din cărămizi de chirpici consolidate cu lut, iar în interior au fost identificate clar deschiderea pentru combustie și o platformă continuă pe care erau așezate blocurile de calcar pentru ardere.

Importanța acestei descoperiri este amplificată de starea sa excepțională de conservare. Pe fundul și pereții cuptorului s-a păstrat un strat subțire de var, iar fragmentele de țigle romane și de ceramică găsite în interior au permis datarea precisă a structurii. În epoca romană, producerea varului era esențială pentru realizarea mortarului, tencuielilor și altor materiale folosite în construcții publice, vile rurale și infrastructuri rutiere.

→ Imaginea 1/9: Cuptor roman pentru producerea varului, descoperit în Ungaria (© Szent István Király Múzeum)

Descoperirea este comparată cu vestigiile identificate la începutul secolului al XX-lea la Aquincum, unul dintre cele mai importante centre urbane ale provinciei romane Pannonia. Spre deosebire de multe alte situri afectate de degradare sau jafuri, cuptorul de la Bicske oferă cercetătorilor posibilitatea de a studia aproape intact tehnicile de construcție și funcționare ale unor astfel de instalații.

Pe lângă cuptor, săpăturile au evidențiat urmele unei așezări romane timpurii, ale unei comunități din perioada dinastiei Árpád și trei morminte romane de copii. Campania din 2026 a adus noi descoperiri aparținând atât epocii romane, cât și celei medievale târzii, inclusiv silozuri și gropi de depozitare datate din Evul Mediu târziu și perioada otomană.

Succesiunea acestor straturi arheologice demonstrează exploatarea continuă a regiunii timp de aproape două milenii.

Prin contextul său arheologic și gradul excepțional de conservare, cuptorul de la Bicske oferă informații valoroase despre tehnologia construcțiilor romane, organizarea muncii și impactul activităților economice asupra comunităților rurale din Pannonia.

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