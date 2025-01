Un coif corintian de luptă din bronz, în stare excelentă de conservare deși datează dintre anii 500 - 450 î.Hr., va fi scos la licitație la Londra în cursul acestei luni.

Astfel de coifuri sunt emblematice pentru lumea antică și pentru infanteria greacă. Coiful va fi scos la licitație de Apollo Art Auctions, informează Agerpres.

Coifurile așa cum este acesta, ce acoperă o mare parte din față, lăsând doar spații pentru ochi și gură, sunt denumite coifuri corintiene, după orașul stat elen Corint, celebru în istorie atât pentru cultura cât și pentru războinicii săi, temuții hopliți.

Nu există însă nicio dovadă clară că acest tip de coif a fost inventat în Corint. Arheologul Anthony Snodgrass, de la Universitatea din Cambridge, scria în „Arms and Armor of the Greeks” (Armele și Armurile Grecilor - Johns Hopkins University Press, 1998) că astfel de coifuri erau folosite și de războinici din numeroase alte orașe-state grecești, printre care și Sparta.

Coifurile corintiene bine conservate sunt rare, dar au fost găsite în mai multe situri arheologice. Conform estimărilor prețul de vânzare pentru acest artefact este între 72.000 și 108.000 de dolari.

Conform istoricilor, astfel de coifuri au început să fie folosite în cursul secolului VII î.Hr. și au fost create în Grecia până cel puțin în secolul IV î.Hr. Multe dintre ele erau decorate cu creste din păr de cal și cu figuri geometrice. Unele dintre ele purtau și inscripții.

Foto sus: Un coif corintian de luptă din bronz, scos la licitație la Londra (© Apollo Art Auctions)

