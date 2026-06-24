Trei epave bizantine, descoperite la 400 m adâncime, dezvăluie istoria comerțului în Marea Mediterană

Trei epave aflate la mare adâncime în largul coastei de sud-vest a Turciei îi ajută pe arheologi să reconstituie povestea comerțului bizantin din estul Mării Mediterane.

Navele, cunoscute sub numele de Knidos F, Knidos L și Knidos N, au fost descoperite în apropierea vechiului oraș-port Knidos, situat pe Peninsula Datça. Cercetătorii au studiat epavele folosind vehicule operate de la distanță de pe nava de explorare Nautilus. Camerele de înaltă rezoluție și cartografierea fundului mării au permis cercetătorilor să examineze siturile fără a le perturba, informează Archaeology News.

Epavele se află la adâncimi cuprinse între 400 și 418 metri. Încărcăturile lor constau în principal din amfore, mari vase din lut folosite pentru transportul unor bunuri precum vinul, uleiul și produsele alimentare.

Knidos F pare să fie una dintre cele mai bine conservate epave bizantine descoperite în această zonă. Situl conține o grămadă compactă de amfore, multe dintre ele încă intacte. Cercetătorii nu au găsit semne de deteriorare cauzată de pescuitul modern cu traulere. Dispunerea vaselor indică faptul că nava s-a așezat vertical pe fundul mării după scufundare.

O parte din încărcătură rămâne îngropată sub straturi de sedimente. Acest lucru ridică posibilitatea ca porțiuni ale corpului din lemn al navei să se fi păstrat încă sub rămășițele vizibile.

Nava transporta un singur tip de amforă, cunoscut sub numele de Günsenin Tip I . Aceste vase au gâtul scurt, corpul rotunjit și suprafețe cu striații. Arheologii datează acest tip în principal între secolele al X-lea și al XII-lea.

O a doua epavă, Knidos L, se află la aproximativ trei mile marine la sud de Peninsula Datça. Cel puțin 116 amfore sunt încă vizibile pe fundul mării. Majoritatea aparțin aceluiași grup Günsenin Tip I, deși un număr mai mic reprezintă o formă mai rară, întâlnită doar în câteva situri bizantine.

La fel ca Knidos F, această epavă prezintă puține dovezi ale unor perturbări moderne. Încărcătura rămâne concentrată într-o zonă restrânsă, indicând că nava a ajuns pe fundul mării în mare parte intactă.

A treia epavă, Knidos N, oferă o imagine diferită. Aproximativ 95 de amfore au fost identificate în acest sit. Încărcătura include două tipuri distincte de vase, dintre care unul pare să nu semene cu niciun exemplu înregistrat anterior în documentația arheologică.

Tipul principal de amforă are un corp sferic, o bază plată și un gât foarte scurt. După compararea vaselor cu ceramica bizantină cunoscută, cercetătorii au concluzionat că nava datează probabil din secolul al XIII-lea.

Cele trei epave acoperă o perioadă marcată de schimbări majore în istoria Imperiului Bizantin.

Knidos F și Knidos L aparțin unei epoci în care comerțul maritim bizantin era în expansiune. În secolul al X-lea, imperiul a recâștigat controlul asupra unor importante rute maritime după secole de conflicte în estul Mediteranei. Comerțul s-a extins între Constantinopol, Marea Egee, sudul Anatoliei, Levant și Egipt.

Încărcăturile celor două nave susțin această imagine. Amforele Günsenin Tip I apar într-o zonă vastă care se întinde de la Egipt și estul Mediteranei până la Marea Neagră și nordul Europei. Arheologii au identificat acest tip de amforă în aproximativ o sută de situri.

Mulți cercetători asociază aceste vase cu transportul vinului provenit din regiunea Ganos, aflată în apropierea Mării Marmara. Totuși, situația pare mai complexă. Diferențele de formă, compoziție a lutului și metode de fabricație indică faptul că mai multe ateliere produceau recipiente similare.

Răspândirea largă a acestor amfore indică existența unor legături comerciale puternice în cadrul rețelelor de transport maritim bizantine. Negustorii transportau mărfuri între porturi mari și mici, conectând regiuni îndepărtate printr-un trafic maritim regulat.

Knidos N reflectă o perioadă ulterioară

În secolul al XIII-lea, influența bizantină asupra comerțului mediteranean se diminuase. Puteri maritime precum Veneția, Genova și Pisa jucau un rol tot mai important în comerțul regional. Instabilitatea politică și schimbarea rutelor comerciale au remodelat economia estului Mediteranei.

Chiar și așa, epava Knidos N arată că navele continuau să navigheze de-a lungul coastei Cariei. Acest coridor maritim lega Marea Egee, sudul Anatoliei și porturile situate mai la est, pe coasta levantină.

Studiul publicat în revista Heritage evidențiază și o amenințare tot mai mare la adresa arheologiei subacvatice. Cercetări anterioare au descoperit numeroase epave antice deteriorate de pescuitul cu traulere, o metodă care presupune târârea unor echipamente grele pe fundul mării. Unele situri au suferit distrugeri extinse. Cele trei epave de la Knidos au scăpat în mare măsură de această soartă datorită poziției lor în apropierea unui relief submarin abrupt.

La aceste situri nu au fost găsite ancore, obiecte personale sau elemente vizibile din structura de lemn a navelor. Ascunse sub sute de metri de apă, aceste epave păstrează dovezi ale rutelor comerciale care au legat comunități din întreaga Mediterană timp de secole.

Foto sus: Epava nevei Knidos F, în largul peninsulei Datça (© Ocean Exploration Trust / Türkmenoğlu, E., & Davis, D., Heritage (2026)

Mai multe informații:

Evren Türkmenoğlu și Dan Davis (2026), Knidos F, L and N: Three deep sea shipwrecks from the Byzantine period, Heritage, 9(6), 216.

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