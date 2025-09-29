Ținutul Buzăului, prima regiune din România care deține o colecție dedicată pe platforma Google Arts & Culture

Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului a fost inclus de Google pe platform Google Arts & Culture, devenind astfel prima regiune din România reprezentată cu o colecție care pune în valoare patrimoniul său natural și cultural.

Această selecție internațională prestigioasă, documentată cu sprijinul echipei Geoparcului, crește semnificativ vizibilitatea regiunii în căutările Google și plasează Ținutul Buzăului alături de muzee, orașe și situri de patrimoniu din întreaga lume, informează un comunicat al Geoparcului Internațional UNESCO Ținutul Buzăului.

Conform sursei citate, colecția Google Arts dedicată Ținutului Buzăului, care poate fi accesată aici, prezintă fotografii spectaculoase și materiale multimedia cu cele mai importante fenomene geologice și culturale ale regiunii: Vulcanii Noroioși – cei mai mari din Europa, Domurile de sare, Focurile vii, Trovanții de la Ulmet, chihlimbarul roșu de Colți și așezările rupestre. În același timp, colecția surprinde legătura dintre peisaj și cultura locală, prin mituri și legende transmise din generație în generație. Imaginile conțin descrieri scurte, cu informații furnizate și validate de specialiștii Geoparcului.

Această inițiativă a fost posibilă de altfel datorită efortului susținut și al rezultatelor excelente ale echipei Geoparcului, care au impresionat la nivel internațional și au i-au determinat pe experți internaționali de la World Heritage Magazine să transmită invitația ca Ținutul Buzăului să se alăture acestei platforme.

Beneficiile sunt semnificative: pe lângă o expunere globală în fața milioanelor de utilizatori ai platformei, informațiile și imaginile despre Ținutul Buzăului primesc prioritate în rezultatele Google Search și Google Images, ceea ce le crește vizibilitatea online. În plus, includerea alături de muzee de renume din Tokyo, Londra sau Paris oferă o validare simbolică puternică și contribuie la consolidarea brandului turistic și cultural al regiunii, dar și la o mai puternică promovare internațională.

„Includerea în platformă e o formă de recunoaștere a valorii patrimoniului nostru local și mai ales a modului în care îl punem în valoare, dar și o consecință directă a includerii Ținutului Buzăului în rețeaua Geoparcurilor UNESCO și a tuturor lucrurilor extraordinare pe care le-a atras acest statut. Este o mare oportunitate de a integra acest patrimoniu într-un circuit digital global, accesibil oricui, din orice colț al Pământului. Această selecție ne onorează și ne obligă să continuăm să investim în promovarea responsabilă a acestei regiuni unice”, a declarat Răzvan-Gabriel Popa, managerul Geoparcului.

Google Arts & Culture este una dintre cele mai importante platforme digitale de promovare a patrimoniului cultural, cu milioane de utilizatori activi la nivel global. Proiectele publicate aici sunt selectate și curatoriate în parteneriat cu UNESCO și cu experți internaționali de la World Heritage Magazine, iar accesul se face numai pe bază de invitație. Includerea în platformă certifică apartenența la un club select al valorilor universale.

Despre Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului

Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului este rezultatul parteneriatului dintre Asociația Ținutul Buzăului (ONG), Consiliul Județean Buzău și Universitatea din București, fiind o inițiativă de dezvoltare durabilă care beneficiază de experiență din mediul social, business, administrativ și academic. După peste un deceniu de colaborare și proiecte de succes, în perioada 2020-2022 partenerii au realizat demersurile pentru dobândirea statutului de Geoparc Internațional UNESCO pentru acest teritoriu. Statutul a fost obținut în anul 2022, fiind o recunoaștere internațională a valorilor locale, naturale și culturale, dar și a eforturilor echipei de a folosi aceste valori pentru dezvoltarea locală. Ținutul Buzăului este acum membrul unei rețele internaționale exclusive, din care fac parte circa 230 de teritorii din toată lumea, care pun accentul pe educație, cercetare, turism și dezvoltare economică în armonie cu mediul, dar și pe promovarea istoriei de miliarde de ani a planetei noastre.