Scriitorul maghiar László Krasznahorkai, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură 2025

Academia Suedeză a anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură pe 2025. Laureatul din acest an este scriirtorul maghiar László Krasznahorkai.

László Krasznahorkai este considerat un mare prozator epic al tradiției central-europene, continuând linia marilor autori precum Kafka și Thomas Bernhard, fiind caracterizat prin absurdism, grotesc și viziune apocaliptică. Totodată, scriitorul se distinge printr-o dimensiune contemplativă și rafinată, inspirată de filosofia și sensibilitatea orientală, informează adevarul.ro.

Potrivit reprezentanților Academiei Suedeze, „opera lui Krasznahorkai explorează haosul lumii moderne și transformă disperarea în artă, arătând că, în mijlocul distrugerii, frumusețea și sensul pot fi regăsite prin literatură”.

„László Krasznahorkai este la telefon. Nu se află în Ungaria, ci la Frankfurt, într-o vizită privată. El a promis că va fi la Stockholm în decembrie. Am apucat deja să discutăm câteva aspecte practice”, au declarat reprezentanții Academiei.

Născut în Gyula, Ungaria, în 1954, Krasznahorkai s-a remarcat pentru prima dată cu romanul său de debut din 1985, Sátántangó, un portret sumbru și hipnotizant al unei comunități rurale în colaps. Romanul avea să câștige aproape trei decenii mai târziu, în 2013, premiul pentru cea mai bună carte tradusă în limba engleză.

Krasznahorkai este cunoscut pentru frazele sale lungi și șerpuitoare, temele distopice și melancolice, precum și pentru intensitatea necruțătoare care i-a determinat pe critici să-l compare cu Gogol, Melville și Kafka.

A părăsit pentru prima dată Ungaria comunistă în 1987, petrecând un an la Berlinul de Vest cu o bursă, iar mai târziu s-a inspirat din Asia de Est – în special Mongolia și China – pentru lucrări precum Prizonierul din Urga și Distrugere și tristețe sub ceruri.

În timp ce lucra la Război și război, a călătorit prin Europa și a locuit o perioadă în apartamentul lui Allen Ginsberg din New York.

Krasznahorkai este atras și de spiritualitatea asiatică. În „Seiobo a coborât pe pământ” (2008), o colecție de 17 povestiri inspirate de mitul japonezei Seiobo, scriitorul explorează tema creației artistice și a frumuseții efemere. Scena de deschidere, un stârc alb așteptând în apele râului Kamo din Kyoto, a devenit una dintre cele mai memorabile din literatura sa.

„László Krasznahorkai este un mare prozator epic al Europei Centrale, în tradiția lui Kafka și Thomas Bernhard”, a spus Anders Olsson, președintele Comitetului Nobel. „Într-o lume marcată de teroare și destrămare, el reamintește puterea artei de a reda sens existenței”.

Foto sus: László Krasznahorkai (© Déri Miklós / Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...