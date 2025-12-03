Șase neanderthalieni, victime ale canibalismului, descoperiți într-o peșteră din Belgia

Analizând sute de fragmente osoase de Neanderthal provenite dintr-o peșteră din Belgia, arheologii au descoperit un secret înfiorător: șase neanderthalieni au fost mâncați de semenii lor în urmă cu 45.000 de ani, iar canibalii au preferat să mănânce mai întâi femeile și copiii.

Arheologii au explorat pentru prima dată sistemul de peșteri Goyet din regiunea Valonia, în sudul Belgiei, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Săpăturile au scos la iveală 101 fragmente osoase de Neanderthal, multe dintre ele prezentând urme de tranșare similare celor de pe oasele de animale, sugerând că cineva i-a ucis și i-a mâncat, relatează Live Science.

Într-un nou studiu publicat în revista Scientific Reports, cercetătorii au analizat profilul biologic al colecției de fragmente și au determinat că toți neanderthalienii tranșați erau femei adulte de statură mică și copii.

„Nu putem determina exact de ce au fost vizați acești indivizi, dar componența ansamblului - patru femei adulte și doi indivizi imaturi - este prea specifică pentru a fi accidentală”, a declarat Quentin Cosnefroy, antropolog biolog la Universitatea din Bordeaux, Franța, și autor principal al studiului, într-un e-mail trimis către Live Science.

Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii au reconstituit mai întâi oasele tranșate cât de mult s-a putut, descoperind că marea colecție de fragmente aparținea a cel puțin șase neanderthalieni. Pe baza analizei genetice, au stabilit că patru dintre aceștia erau femei adulte sau adolescente, iar doi erau băieți, și că femeile nu erau înrudite între ele. Oasele femeilor neanderthaliene arătau, de asemenea, că acestea erau mai scunde decât media femeilor neanderthaliene.

Toate aceste dovezi au fost combinate cu un studiu izotopic anterior, care a arătat că toți neanderthalienii uciși de la Goyet se născuseră într-o regiune complet diferită față de locul unde au murit, dar împărtășeau o dietă similară. Izotopii sunt variante ale elementelor care se găsesc în mediu și în apă, iar aceștia ajung în oase și dinți. Astfel, cercetătorii pot determina unde au trăit oamenii sau animalele din trecut, deoarece locurile diferite au semnături izotopice diferite.

Dovezile obținute din oasele neanderthalienilor de la Goyet indică existența unui „exocanibalism” - canibalismul unui grup asupra unui alt grup, potrivit cercetătorilor.

„Cel puțin”, au scris aceștia în studiu, „sugerează că membrii mai slabi ai unuia sau mai multor grupuri dintr-o regiune vecină au fost vizați deliberat”, iar canibalii ar fi putut urmări în mod special să submineze potențialul reproductiv al unui grup competitor.

„Acești indivizi pot să fi provenit din populații diferite, ceea ce înseamnă că actele de canibalism de la Goyet ar putea reprezenta evenimente multiple ce au implicat grupuri diferite în momente diferite”, a spus Cosnefroy, sau este posibil „să fi aparținut aceluiași grup și să fi fost uciși într-un singur eveniment”.

În prezent, nu este clar dacă canibalii erau neanderthalieni sau Homo sapiens timpurii, care probabil erau prezenți în zonă în aceeași perioadă.

Cercetătorii precizează, totuși, că actele de canibalism în rândul primilor Homo sapiens apar de obicei în legătură cu ritualuri funerare, în timp ce dovezi de canibalism de supraviețuire au fost observate în situri neanderthaliene din Franța și Croația.

Neanderthalienii ale căror oase au fost găsite în peștera Goyet se numără printre ultimii neanderthalieni din Europa, într-o perioadă în care Homo sapiens începea să le invadeze teritoriul.

Modul în care neanderthalienii tranșați au ajuns în peștera Goyet este încă investigat.

Foto sus: Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)

