Restart pentru restaurarea completă a Castelului Corvinilor / FOTO

Temperaturile ceva mai blânde din ultimele zile au făcut posibilă reluarea lucrărilor de restaruare, conservare și punere în valoare a Castelului Corvinilor.

„Acum se lucrează la refacerea acoperișului Turnului Nou de poartă. Alte lucrări au loc în podul Capelei. În perioada următoare se va monta și o schelă pe Turnul Nou de poartă, care va fi folosită atât pentru operațiunile de refacere a acoperișului cât și pentru cele de curățare a paramentului”, scrie Primăria Hunedoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, lucrările se încadrează în cel de-al doilea proiect amplu de restaurare, conservare și punere în valoare a Castelului Corvinilor câștigat de Primăria Hunedoara, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare totală de aproximativ 6,6 milioane de euro.

„Încă din primul meu mandat ca primar am susținut că trebuie să punem cu adevărat în valoare Castelul Corvinilor și am și găsit soluții pentru a-i reda strălucirea de altă dată. Printr-un prim proiect, finanțat prin vechiul POR 2014 – 2020, în valoare de 5 milioane de euro, am abordat o parte dintre elementele importante ale castelului. Pentru că finanțarea de la acea vreme nu era suficientă pentru întregul obiectiv istoric, după ce am finalizat primul proiect, am câștigat o a doua finanțare nerambursabilă, prin PNRR. Și acest proiect se va finaliza anul acesta, iar după ce vor fi terminate lucrările, vom putea spune că am reușit cea mai amplă restaurare a Castelului Corvinilor după cea derulată în urmă cu aproximativ 130 de ani”, spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

→ Imaginea 1/9: Foto: (© Facebook / Primăria Hunedoara)

Mai multe pentru tine...