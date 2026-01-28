Reconfigurarea Europei sub șocul Trump

În anul care tocmai a trecut de la inaugurarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, Europa a fost supusă încontinuu unor serii de șocuri politice și economice venite din partea administrației americane. De la München, anul trecut, cuvântarea lui J.D. Vance, la Davos, 2026, unde s-a auzit discursul lui Donald Trump, liderii UE au trecut prin toate stările posibile, de la uluială la certitudinea că lucrurile s-au schimbat pe termen lung și că politicile americane trebuie să primească un răspuns european pe măsură.

E adevărat, de multe decenii, europenii s-au obișnuit să aibă securitatea asigurată de SUA. Uniunea Europeană a fost gândită ca un proiect de pace, nu un proiect geopolitic de proiectare a forței. Dar realitatea arată astăzi o Europă prinsă între un război de agresiune la Est și un aliat impredictibil la Vest.

În aceste condiții, supraviețuirea se leagă de adaptare rapidă. Criticii Europei au spus în permanență că aceasta se mișcă prea lent, că nu poate lua decizii din cauza birocrației. Ultimul an plin de șocuri a arătat și altceva.

Liderii europeni s-au mobilizat rapid când a fost nevoie, inclusiv printr-o vizită în grup la Casa Albă, când situația privind Ucraina era pe muchie de cuțit.

Ulterior, au venit alte crize în relația transatlantică, inclusiv problema teritorială ridicată de SUA în legătură cu Groenlanda.

Rezultatul la zi al furtunilor transatlantice? Groenlanda rămâne unde este, cu posibilitatea obținerii de către America de baze pe model cipriot. Europa și aliații din grupul de sprijin al Ucrainei susțin financiar Ucraina în lipsa ajutorului american, inclusiv prin achiziția de arme din SUA pentru armata ucraineană.

Economic, Uniunea Europeană devine cel mai mare spațiu de liber schimb la nivel mondial, în ciuda dificultăților interne. UE a încheiat acordul Mercosur cu piața sud-americană. Urmează acordul istoric cu India, ceea ce ar însemna o piață de peste două miliarde de oameni, contabilizând un sfert din PIB-ul global. Sunt negocieri avansate pentru noi aranjamente cu Filipine, Thailanda, Malaysia, Emiratele Arabe Unite.

În domeniul apărării, Europa, prin programul SAFE și prin celelalte alocații, va investi sute de miliarde de euro în industria de profil. Ucraina va putea beneficia de programul SAFE, la fel ca și țările candidate, în curs de aderare și cele care au un parteneriat cu Uniunea Europeană în domeniul securității, cum este Regatul Unit.

De fapt, așa cum declara Secretarul General NATO, Mark Rutte, omul care a reușit să detensioneze criza privind Groenlanda, Trump a obligat Europa să se trezească. Că asta a urmărit sau nu liderul de la Washington, este altă discuție. Dar efectul apărut este exact conștientizarea la nivel european a faptului că, în noua realitate mondială a competiției dintre marile puteri, șansa țărilor medii și mici nu este alta decât unitatea care le dă puterea, ceea ce spunea și premierul Canadei, Mark Carney, în mult aplaudatul său discurs de la Davos.

Istoria europeană arată foarte bine ceea ce se întâmplă când conflictele dintre marile puteri scapă de sub control. Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, Războiul Rece, Holocaustul au pornit din Europa. Divizată, Europa nu are nicio șansă să oprească viitoare conflicte, dar ca actor global poate să o facă.

Foto sus: Donald Trump (© Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Mai multe pentru tine...