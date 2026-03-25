Rămășițele adevăratului d'Artagnan, descoperite sub podeaua unei biserici olandeze?

La mai bine de 350 de ani după moartea legendarului muschetar francez d'Artagnan, este posibil ca rămășițele sale să fi fost descoperite sub podeaua unei biserici olandeze.

Jos Valke, diacon la Biserica Sfântul Petru și Pavel din Maastricht, a ajutat la descoperirea scheletului și este sigur în proporție de 99% că rămășițele îi aparțin lui Charles de Batz de Castelmore, un apropiat al Regelui Soare al Franței, Ludovic al XIV-lea, cunoscut sub numele de Conte d'Artagnan, informează BBC News.

D'Artagnan a fost ucis în timpul Asediului Maastrichtului din 1673, dar a fost ulterior imortalizat în poveștile de aventură ale lui Alexandre Dumas ca prieten al celor Trei Muschetari.

Mult timp s-a crezut că rămășițele sale au fost îngropate în biserică, însă până acum nu existau dovezi.

Diaconul Valke a declarat pentru BBC că nimeni nu săpase sub podea până acum, însă, deoarece câteva plăci erau sparte, s-a decis verificarea. Mai întâi au găsit un zid și au continuat să sape.

În acel moment a fost chemat un arheolog, care a descoperit scheletul sub locul unde se afla masa altarului în urmă cu 200 de ani.

„A fost îngropat pe pământ sfințit, sub locul unde era altarul; am găsit glonțul care i-a pus capăt vieții și o monedă din 1660 în mormântul său, provenind de la episcopul care oficia slujba pentru Roi Soleil”, a spus diaconul Valke.

Arheologul care a participat la săpături este însă mai precaut.

„Sunt om de știință, dar așteptările mele sunt mari”, a declarat arheologul Wim Dijkman, pentru postul regional Omroep Limburg, adăugând că preferă să aștepte confirmarea ADN-ului pentru a stabili identitatea scheletului.

O probă a fost prelevată din rămășițe și este analizată în prezent în Germania, iar unele oase au fost duse în orașul olandez Deventer pentru a determina vârsta scheletului, originea și dacă aparține unui bărbat sau unei femei.

Se crede că d'Artagnan a fost lovit în gât de un glonț de muschetă în timp ce Ludovic al XIV-lea încerca să cucerească Maastrichtul.

Armata franceză a decis că, fiind mijlocul verii, îl va îngropa în locul în care a murit, iar tabăra lor fusese instalată în apropierea bisericii din zona Wolder, în ceea ce este astăzi sud-vestul orașului Maastricht.

Deși personajul d'Artagnan a fost inspirat de o figură istorică reală, cei trei muschetari erau personaje fictive.

Foto sus: Statuia lui d'Artagnan din Paris (© Wikimedia Commons)

