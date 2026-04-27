Zonele de contaminare radioactivă ca urmare a accidentului de la Cernobîl (© Arhivele Naționale ale României, fond CC al PCR - Secția Administrativ Politică, dosar 42/1986, fila 12)

Radioactivitatea factorilor de mediu în România, după accidentul nuclear de la Cernobîl

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
🗓️ 27 aprilie 2026

La 26 aprilie 1986 a avut loc cel mai grav accident nuclear de până acum. În jurul orei 1:30 a.m., reactorul 4 al Centralei Nucleare de la Cernobîl a explodat, provocând o contaminare radioactivă masivă, ale cărei efecte asupra mediului și asupra oamenilor sunt dificil de cuantificat chiar și astăzi.

În România, imediat după accident, autoritățile au început să urmărească circulația curenților de aer și să măsoare gradul de contaminare radioactivă în aer, apă și sol. Pe baza acestor date, Consiliul Național pentru Protecția Mediului Înconjurător a realizat, după aproape doi ani, un raport privind radioactivitatea mediului, acoperind perioada mai 1986 – noiembrie 1987, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

A fost instituit un amplu program de monitorizare: o rețea națională de 23 de stații a efectuat măsurători constante, iar în laboratoare s-au realizat analize pentru identificarea izotopilor radioactivi periculoși.

Un interes deosebit a fost acordat radionuclitului Cesiu-137, unul dintre cei mai periculoși produși ai fisiunii nucleare. Datele arată că radioactivitatea a persistat în mediul înconjurător, dar a înregistrat o scădere treptată până în 1987.

De asemenea, au fost realizate prognoze privind deplasarea maselor de aer contaminate, pentru a anticipa zonele cele mai afectate.

Documentul publicat de Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției, evidențiază impactul semnificativ al accidentului asupra mediului din România, chiar dacă explozia a avut loc la aproximativ 400 km de granița de nord a țării.

Mai multe pentru tine...
Ce a fost real şi ce este ficţiune în serialul HBO Cernobîl ce povestesc supraviețuitorii jpeg
Ce a fost real şi ce este ficţiune în serialul HBO Cernobîl - ce povestesc supraviețuitorii
Care sunt diferenţele între reactoarele de la Cernavodă şi cele de la Cernobîl? Cât de sigură este centrala de pe Dunăre? jpeg
Care sunt diferenţele între reactoarele de la Cernavodă şi cele de la Cernobîl? Cât de sigură este centrala de pe Dunăre?
Cernobîl Povestea dezastrului din URSS jpeg
Cernobîl - Povestea dezastrului din URSS
bratari dacice foto cosmin zamfirache (5) jpeg
📁 Dacia antică
Tezaur dacic format din sute de piese, descoperit la marginea unei păduri din Botoșani
Monedă din „Tezaurul de la Bickmarsh” (© Worcestershire City Council/Historic England/Go Detecting (Midlands) Ltd.)
📁 Epoca vikingilor
Un tezaur rar, ascuns probabil de frica vikingilor, descoperit cu detectoare de metale
Prova a epavei Ilovik-Paržine 1. În prim plan se vede încărcătura de bușteni și amfore (© Adriboats / L. Damelet, CNRS/CCJ)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O epavă romană veche de 2.200 de ani dezvăluie modul în erau erau construite și reparate navele antice
Arheologii au îndepărtat cu atenție pământul din jur înainte de a transporta pâinea la un laborator (© Kanton Aargau)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Pâine romană veche de 2.000 de ani, descoperită pe un șantier de construcții
Tel Faraoun site jpg
📁 Egiptul Antic
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
Situl arheologic de la Stăuceni-Holm (© PLOS One (2026). DOI: 10.1371/journal.pone.0343603)
📁 Preistorie
O clădire uriașă, veche de circa 6.000 de ani, descoperită în județul Botoșani
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
📁 Muzeele României
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
Ruinele fortăreței romane de la Novae (© Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
O descoperire surprinzătoare într-o fortăreață romană de pe malurile Dunării de Jos
Coiful de la Coțofenești, expus în poziție orizontală (© Facebook / Muzeul Național de Istorie a României)
📁 Muzeele României
Coiful de la Coțofenești, expus în poziție orizontală, pe o pernă de conservare specială