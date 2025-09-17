Președintele Donald Trump, primit de regele Charles al III-lea la Castelul Windsor

Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de regele Charles al III-lea și familia regală britanică, în a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, care se derulează la adăpost de public și de manifestații, relatează AFP.

Liderul american și soția sa, Melania, au fost întâmpinați la coborârea din elicopter de prințul moștenitor William și soția sa, Catherine, iar apoi au fost primiți de regele Charles al III-lea și de regina Camilla, sub un cer întunecat, informează Agerpres.

Strada principală din Windsor a fost pavoazată cu drapele britanice și americane cu acest prilej. Forțele de ordine sunt prezente în număr mare în acest oraș situat la circa 40 km vest de Londra.

Vizita de stat de două zile a început cu o desfășurare spectaculoasă de fast regal, de care liderul american este mare amator, și o ceremonie militară de o anvergură fără precedent, în care au fost implicați 1.300 de membri ai forțelor armate britanice.

După o salvă de tun trasă din castel și din Turnul Londrei, cele trei cupluri au participat la o procesiune în caleașcă, dar tot în incinta domeniului, și nu pe străzile orașului, așa cum s-a întâmplat cu prilejul vizitei de stat a președintelui francez Emmanuel Macron din iulie.

Vizita se derulează cu ușile închise, fără interacțiune cu publicul. Donald Trump este nepopular în Regatul Unit și mii de persoane sunt așteptate în centrul Londrei pentru a protesta împotriva vizitei sale.

La Windsor, președintele american va avea privilegiul unic de a trece în revistă o gardă de onoare formată în mod excepțional din trei regimente ale Gărzii Regale, însoțită de fanfară, în curtea pătrată a castelului.

Cea de a doua zi a vizitei, joi, va fi consacrată mai mult politicii și se va derula în principal la Chequers, reședința din afara Londrei a prim-ministrului Keir Starmer.