Peste 50 de artiști și specialiști internaționali participă la Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov

Astăzi, 13 octombrie 2022, începe ediția a V-a a Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov.

La evenimentul cultural organizat în perioada 13 – 16 octombrie și-au anunțat participarea peste 40 de artiști și 10 specialiști din Franța, Belgia, Serbia, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și România.

Festivalul își respectă statutul inovator la nivel european, câștigat în edițiile anterioare, și propune o interpretare creativă, în benzi desenate, a istoriei Balcanilor.

După ,,România 100” (2018), ,,Europa 100” (2019), ,,Eroii care au făcut Istorie” (2020) și ,,Frica în Istorie” (2021), ,,Balcanii în istorie” a devenit tematică principală pentru benzi desenate originale, expoziții, dezbateri, masterclass pentru tinerii artiști, concursuri și chiar ateliere pentru elevi.

Franța și Bulgaria sunt țările invitate la această ediție cu două expoziții speciale.

Cu sprijinul Institutului Francez, la Brașov a fost adusă expoziția outdoor ,,Europe in a Comic Strip”. După premiera la Paris, la sediul Ministerului Europei și Afacerilor Externe al Franței, la Brașov este prima itinerare a expoziției produsă de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image Angoulême.

De asemenea, la secțiunea carte BD, Romain Dutter (,,Goodbye Ceausescu”, Steinkis, 2021) și Gaël Henry (,,L'Ours de Ceausescu”, editura Steinkis, 2021), au programate întâlniri cu cititorii la Casa Sfatului, pe 15 octombrie și nu numai.

Expoziția ,,Bulgarian historical comics – XXI century” este prima acțiune de promovare a benzilor desenate istorice bulgare în România. Produsă de Uniunea Artiștilor din Bulgaria – secțiunea benzi desenate, sub coordonarea artiștilor Peter Stanimirov și Rumen Chaushev, personalități ale lumii BD balcanice, expoziția prezentată în Casa Sfatului reunește o selecție de lucrări de la 16 autori bulgari reprezentativi.

Adrian Cioroianu, Puiu Manu, Dorian Koci (directorul Muzeului Național al Albaniei), Radu Oltean, Dodo Niță, Marko Stojanovic (directorul Şcolii de benzi desenate din Leskovac, Serbia), Vane Trajkov (președinte Comic Center of Macedonia), Irina Margareta Nistor, Ion Manolescu, sunt personalități culturale din țară și străinătate care și-au anunțat participarea la festival.

Anul acesta, ,,harta” festivalului s-a extins la șase locuri din Brașov: cinci locuri din centrul istoric al Brașovului (Piața Sfatului, Casa Sfatului, Muzeul de Artă, sediul Consiliului Județean Brașov și Parcul Eroilor), dar și într-un spațiu neconvențional, Coresi Shopping Resort.

Chiar expoziția proiectului internațional ,,CAN for Balkans” va avea premiera la Coresi Shopping Resort, vineri dimineața, de la ora 11:00. O secțiune multimedia prezintă într-o formă creativă inedită, inclusiv cu animații video, rezultatele proiectului de cercetare despre istoria benzilor desenate istorice din Balcani, cu focus pe clișeele și stereotipurile folosite de autorii BD pentru lumea balcanică. O altă secțiune prezintă perspectiva contemporană despre Balcanii în istorie sub forma a 64 de benzi desenate originale realizate de 67 de artiști, din care 27 de artiști din opt țări au fost selectați în cadrul concursului internațional al proiectului european, organizat în perioada martie – iulie 2022. Curatorul expoziției este directorul festivalului, Nicolae Pepene, managerul Muzeului Județean de Istorie Brașov, managerul proiectului ,,CAN for Balkans – Comics Alliance Networking”, proiect al programului ,,Europa Creativa”, apelul ,,Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest”. Expoziția realizată de către Muzeul Județean de Istorie Brașov va fi itinerată ulterior la Tirana, Bruxelles, Veles (Macedonia de Nord) și Leskovac (Serbia).

Programul ediției nr. 5 include și câteva evenimente conexe speciale: expoziția ,,Propagandă comunistă în artă (1948-1989). Colecția Muzeului de Artă Brașov” (curator Radu Popica) și show-ul de caricatură comentată Costel Pătrășcan.

Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov este organizat de Asociația Forums, împreună cu Muzeul Județean de Istorie Brașov, având parteneri pentru ediția 2022, Coresi Shopping Resort, revista HISTORIA, Institutul Francez din România, Muzeul de Artă Brașov, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, PostModernism Museum, Leskovac Comic School “Nikola Mitrovic Kokan” (Serbia), Zizin, AGERPRES.

Proiectul cultural este cofinanțat de Consiliul Județean Brașov.

https://www.facebook.com/festivalbdbrasov

