O expoziție inedită: „Benzi desenate istorice bulgare - secolul XXI”

Bulgaria este țară invitată la Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice de la Brașov. Mai mult, cei care vor trece pragul Festivalului vor putea admira expoziția „Bulgarian historical Comics - XXI Century”.

Expoziția prezintă lucrări ale artiștilor acestui început de secol, dar un număr mare dintre aceștia și-au început călătoria creativă în cele două reviste bulgare de cultură BD ale anilor `90 ( “Rainbow"/ “Curcubeu” și "Wonderful World"/ “Lume minunată”). Cele două reviste sunt legătura de bază între generații. Lucrările prezentate în cadrul expoziție sunt semnate de 16 artiști importanți din Bulgaria.

În ciuda diferenței de vârstă și stilului de desen, ceea ce îi unește pe cei 16 artiști este atitudinea și evlavia lor deosebită față de istorie - națională și mondială. Lucrările sunt semnate de:

1. Alexander Vachkov

2. Angel Angelov

3. Dimitar Stoyanov-Dimo

4. Еvgeniy Yordanov

5. Valentin Angelov

6. Venelin Valkanov

7. Veselin Pramatarov

8. Veselin Chakarov

9. Vladimir Dimitrov

10. Vladimir Konovalov

11. Peter Stanimirov

12. Plamen Genov

13. Rumen Chaushev

14. Svetoslav Hristov

15. Philip Tzonkin

16. Hristo Karjilov

Cei care vor vizita Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice de la Brașov vor avea ocazia să îi cunoască pe doi dintre cei mai buni autori bulgari de benzi desenate!

Rumen Chaushev este din Sofia și între 1983 și 1992 a lucrat la revista-cult de benzi desenate "Curcubeu - povești în imagini" și a publicat albumul "Secretul din adâncuri". Este coautor al mai multor albume de benzi desenate și este unul din cei 13 autori bulgari publicați în ediția dedicată Bulgariei a albumului Vekovnici. Este membru fondator al Asociației pentru Renașterea Benzilor Desenate în Bulgaria și, ca membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Bulgaria, a organizat multe expoziții și evenimente, promovând benzile desenate în Bulgaria și în Balcani.

Autorul bulgar Peter Stanimirov conduce secția de benzi desenate a Uniunii Artiștilor Plastici din Bulgaria și a publicat benzi desenate în revista Daga (Curcubeul) editată de Pleiad Publishing House. În 2017 a pictat 300 de ilustrații pentru "The Ring of the Nibelung" iar in 2018 a publicat romanul grafic cu același nume pentru editura Kibea Publishing. A semnat sute de coperți și ilustrații pentru carte de copii, este autorul "COMICS - first ten steps", "Seven Urban Sins", "The day when our mom went up to the sky" si "Neotera".

Mai multe pentru tine...