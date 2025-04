Arheologii au descoperit un altar pictat care rescrie istoria relației dintre Tikal și Teotihuacan

Arheologii care lucrează în Parcul Național Tikal din Guatemala au descoperit un altar somptuos pictat, care oferă noi informații despre relația istorică dintre Tikal, un oraș maya antic, și metropola central mexicană Teotihuacan. Altarul, situat într-un complex privat aflat la doar câțiva pași de inima orașului Tikal, a fost descris de cercetători drept un artefact rar și revelator, ce indică un schimb cultural intens și o schimbare politică dramatică petrecută în urmă cu mai bine de 1.600 de ani.

Datând din sfârșitul secolului al IV-lea e.n., altarul este decorat cu panouri pictate elaborat, în nuanțe de galben, negru și roșu, care înfățișează o figură cu ochi migdalați, o coroană de pene, o bară nazală și două discuri pentru urechi. Imaginile sunt extrem de asemănătoare cu reprezentările centrale mexicane ale „Zeiului Furtunii”, o divinitate venerată în Teotihuacan, aflat la aproximativ 1.000 km nord-vest de Tikal.

Potrivit unui studiu publicat pe 8 aprilie în revista Antiquity și realizat în colaborare de cercetători de la Universitatea Brown și instituții guatemaleze, altarul nu a fost cel mai probabil construit de mayași, ci de un meșter instruit în stilul Teotihuacan. „Este din ce în ce mai clar că aceasta a fost o perioadă extraordinară de turbulențe la Tikal,” a declarat Stephen Houston, profesor de antropologie și istoria artei și arhitecturii la Universitatea Brown. „Altarul confirmă faptul că lideri bogați din Teotihuacan au venit la Tikal și au creat replici ale structurilor ritualice din orașul lor natal.”

Edwin Román, directorul săpăturilor și șeful Proiectului Arheologic Tikal de Sud, a explicat că descoperirea demonstrează existența unor interacțiuni sociopolitice și culturale intense între cele două civilizații în perioada 300–500 e.n. Román a adăugat că această descoperire confirmă poziția orașului Tikal ca un centru cosmopolit în acea perioadă, gazdă pentru vizitatori și influențe din regiuni îndepărtate.

Locația altarului — o structură de aproximativ 2 metri pe 1 metru acoperită cu calcar — prezenta și alte trăsături tipice practicilor ritualice din Teotihuacan. Alături de altar au fost descoperite rămășițe umane, inclusiv o înmormântare a unui copil într-o poziție neobișnuită pentru mayași, dar comună în Teotihuacan. Tot acolo a fost găsit și un vârf de suliță din obsidian verde, lângă un adult, care corespundea tipului de armament central mexican, ceea ce întărește ideea unei prezențe străine.

Andrew Scherer, profesor de arheologie la Brown și co-director al proiectului, a declarat că altarul a fost îngropat intenționat și că zona din jurul său nu a mai fost reutilizată. „Mayașii îngropau frecvent clădiri și construiau deasupra lor,” a spus el. „Dar aici, au îngropat altarul și clădirile înconjurătoare și le-au lăsat așa, deși era o zonă de primă importanță chiar și secole mai târziu. Le-au tratat aproape ca pe un memorial sau o zonă contaminată. Probabil că reflectă sentimentele complicate pe care le aveau față de Teotihuacan.”

Descoperirea altarului oferă și sprijin unei teorii mai vechi privind o lovitură de stat care ar fi schimbat conducerea din Tikal în jurul anului 378 e.n. Zeci de ani de cercetări indică faptul că forțele din Teotihuacan l-au detronat pe regele local și au instalat un conducător marionetă, fidel intereselor lor. Houston a explicat: „L-au înlăturat pe rege și l-au înlocuit cu un colaborator — un rege-marionetă, care s-a dovedit a fi un instrument local util pentru Teotihuacan.”

O altă dovadă în sprijinul acestei teorii vine din studii LiDAR (detectarea și măsurarea prin lumină), realizate anterior de echipa de la Brown University, care au scos la iveală o replică la scară redusă a cetății centrale din Teotihuacan, îngropată în apropierea centrului orașului Tikal. Structura fusese anterior confundată cu dealuri naturale, ceea ce sugerează o posibilă ocupație permanentă sau o prezență de supraveghere prelungită.

În ciuda naturii perturbatoare a intervenției celor din Teotihuacan, Houston a subliniat că acest eveniment ar fi putut, paradoxal, să contribuie la creșterea puterii regionale a Tikalului pe termen lung. „Există un fel de nostalgie legată de acea perioadă,” a spus el. „Chiar și atunci când se aflau în declin, locuitorii continuau să își definească politica locală în raport cu acel moment de contact cu Mexicul central.”

Sursa: Román Ramírez E, Paiz Aragón L, Bass A, et al. (2025). A Teotihuacan altar at Tikal, Guatemala: central Mexican ritual and elite interaction in the Maya Lowlands. Antiquity;99(404):462-480. doi:10.15184/aqy.2025.3