Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Peisaje pe care niciun om nu le-a mai văzut vreodată

Autor: Ion M. Ioniţă
🗓️ 15 aprilie 2026

Într-un moment de maximă tensiune legată de războiul din Iran, marile agenţii de presă din lumea întreagă au deschis fluxul de știri nu cu ultimele evoluţii din Golf, ci cu zborul misiunii Artemis II în jurul Lunii.

Poate părea o decizie editorială curioasă, în condiţiile în care situaţia din Golful Persic îi afectează în mod direct pe toţi cetăţenii planetei, iar misiunea Artemis II nu are niciun efect imediat asupra niciunui locuitor de pe Pământ.

Dar zborul spaţial a fascinat și continuă să fascineze omenirea. Visul cuceririi spaţiului, al găsirii de noi destinaţii spre care oamenii să plece, oricât de mari ar fi riscurile, este înscris profund în ADN-ul speciei noastre. Acest vis nu va dispărea niciodată.

Fără această dorinţă de explorare, oamenii nu s-ar fi răspândit în toate colţurile planetei noastre încă de la apariţia speciei pe Pământ. Nu am fi ajuns pe fundul oceanelor şi nu am fi pus piciorul pe cele mai înalte vârfuri doar pentru că ele există. Setea de descoperire de noi orizonturi ne caracterizează ca fiinţe umane în cel mai înalt grad. De aceea, întoarcerea la Lună este un moment istoric. Se reia un vis care părea abandonat de mai bine de o jumătate de secol.

Când America a anunţat că va trimite oameni pe Lună, lumea era în plin Război Rece. Cursa spaţială devenise un obiectiv strategic pentru ambele superputeri. Era vorba despre supremaţie tehnologică și despre câștigarea inimilor a milioane de oameni.

Când Neil Armstrong a pus piciorul pe Lună, pe 20 iulie 1969, cuvintele rostite atunci au intrat în istorie: Un pas mic pentru om, un pas uriaș pentru omenire.

Echipajul Artemis II nu a avut misiunea să aselenizeze. Dar astronauţii au văzut pe faţa ascunsă a Lunii imagini pe care niciun ochi uman nu le mai percepuse vreodată. Am văzut peisaje pe care niciun om nu le-a mai văzut vreodată, a transmis de la bordul capsulei Orion comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman. Cei patru astronauţi ai misiunii, trei americani, Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman, și un canadian, Jeremy Hansen, au atins, în timp ce survolau Luna, cea mai mare depărtare de Pământ la care oamenii au ajuns vreodată.

Pentru peisaje pe care nimeni nu le-a mai văzut. Pentru că există.

Textul a fost publicat în numărul 291 al revistei „Historia" (revista:291), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 aprilie - 14 mai, și în format digital pe platforma paydemic.

Cumpără acum
Cumpără acum

FOTO: Wikimedia Commons

