Originea complexă a primilor locuitori din Palau, dezvăluită de un nou studiu genetic

Un nou studiu genetic dezvăluie detalii importante despre primii locuitori din Palau, o națiune insulară din vestul Oceanului Pacific, formată din aproximativ 340 de insule.

Înainte de această cercetare recentă, publicată în revista Cell, se presupunea că primii oameni care au colonizat insule îndepărtate din Pacific, precum Palau, erau aproape în totalitate migranți din Asia de Est. Acești exploratori făceau parte din expansiunea austronesiană, o mișcare masivă de populații din regiuni precum Taiwan sau Filipine, începută în urmă cu aproximativ 3.500 de ani, informează phys.org.

Conform acestei teorii, acești călători, având aproape exclusiv origine est-asiatică, s-au amestecat cu popoarele indigene din Noua Guinee și insulele din apropiere, care trăiesc în vestul Pacificului de zeci de mii de ani, mult mai târziu, în urmă cu aproximativ 2.500 de ani.

Totuși, acest nou studiu sugerează că situația din Palau a fost diferită.

O echipă internațională de cercetare, condusă de oameni de știință de la Universitatea Harvard, a analizat ADN-ul din scheletele a 21 de indivizi din Palau, îngropați în patru situri diferite. Aceste rămășițe au o vechime cuprinsă între 3.200 și 1.100 de ani.

Cercetătorii au comparat, de asemenea, acest material genetic antic cu cel al altor mii de oameni, atât din trecut, cât și din prezent, pentru a determina originea diferitelor părți ale genomului. Atunci când două grupuri diferite de oameni au copii, ADN-ul lor se amestecă. De-a lungul multor generații, aceste fragmente combinate de ADN se fragmentează natural în bucăți mai mici. Prin măsurarea lungimii acestor segmente, oamenii de știință pot determina exact câte generații au trecut de la momentul inițial al amestecului.

Amestec ancestral Rezultatele au arătat că primii coloniști din Palau erau deja amestecați genetic atunci când au ajuns acolo, având aproximativ 60% din genom de origine est-asiatică și circa 40% de origine papuană. Acest amestec s-a produs în urmă cu aproximativ 4.000 de ani, cu mult înainte ca ei să ajungă pe insule.

O altă descoperire importantă este că această combinație genetică specifică s-a menținut timp de aproape 3.000 de ani, cea mai lungă perioadă înregistrată în care o populație a rămas genetic neschimbată în întregul spațiu al Oceaniei.

„Descoperirile noastre contrazic modelul unei migrații directe din Taiwan, prin Filipine, către Palau, arătând că popularea inițială a insulelor oceanice îndepărtate nu a fost pur și simplu rezultatul unei migrații directe, cu interacțiune sau amestec minim cu populațiile locale”, au arătat cercetătorii în lucrarea lor.

Această descoperire ar putea schimba modul în care înțelegem colonizarea Pacificului.

„Arătăm că traseul către Palau a urmat un model mai complex, incluzând rute alternative, probabil prin estul Indoneziei, și interacțiuni de lungă durată între populațiile antice papuane și cele est-asiatice”, notează cercetătorii.

Foto sus: Locuitori din Insulele Caroline (arhipelag din Palau). Litografie inclusă în volumul de hărți publicat după călătoria în jurul lumii a corvetei Seniavin, comandată de țarul Nicolae I al Rusiei și efectuată între 1826-1829, sub comanda căpitanului Fedor Litke (© Library of Congress)

