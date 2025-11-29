Când au ajuns în oamenii moderni Australia?

Un nou studiu bazat pe aproape 2.500 de genomuri pare să fi clarificat în sfârșit dezbaterea privind momentul sosirii oamenilor moderni (Homo Sapiens) în Australia. Folosind o bază de date diversă, alcătuită din ADN antic și contemporan al populațiilor aborigene din întreaga Oceanie, cercetătorii au stabilit că oamenii au început să se stabilească în nordul Australiei acum 60.000 de ani și că au ajuns acolo prin două rute distincte.

Experții au dezbătut de mult timp data la care oamenii au ajuns pentru prima dată în Australia, un demers ce a necesitat inventarea ambarcațiunilor. În timp ce unii cercetători au folosit modele genetice pentru a sprijini o „cronologie scurtă” de 47.000 până la 51.000 de ani în urmă, alții au prezentat dovezi arheologice și cunoștințe aborigene în favoarea „cronologiei lungi”, conform căreia primele sosiri au avut loc acum 60.000 până la 65.000 de ani, relatează Live Science.

În noul studiu, publicat în revista Science Advances, cercetătorii au analizat un set de date „fără precedent” de 2.456 de genomuri umane pentru a răspunde la întrebarea legată de momentul în care oamenii au călătorit din Sunda (masa continentală antică, cunoscută și ca Sundaland, care includea ceea ce sunt astăzi Indonezia, Filipine și Peninsula Malaeziană) către Sahul (un paleocontinent care includea Australia modernă, Tasmania și Noua Guinee).

„Acesta este cel mai cuprinzător studiu genetic realizat până acum pe această temă și susține puternic cronologia lungă, nu pe cea scurtă”, a declarat într-un e-mail pentru Live Science Martin Richards, coautor al studiului și arheogenetician la Universitatea Huddersfield din Marea Britanie.

Analiza echipei a relevat, de asemenea, două grupuri distincte de oameni care au ajuns prin rute nordice și sudice.

„Această concluzie se potrivește foarte bine cu dovezile arheologice și oceanografice / paleoclimatice privind o intrare în Sahul în urmă cu aproximativ 60.000 de ani”, a spus Richards.

Pentru a-și formula concluziile, cercetătorii au folosit o abordare bazată pe „ceasul molecular”, care presupune că mutațiile din secvențele ADN apar într-un ritm relativ constant în timp. Analizând diferențele dintre două secvențe ADN, cercetătorii pot estima momentul în care aceste secvențe s-au separat una de cealaltă. Toate modelele statistice au indicat o dată de aproximativ 60.000 de ani pentru stabilirea în nordul Australiei.

Dar datele genetice au dezvăluit și două colonizări distincte în aceeași perioadă. Un grup de oameni a ajuns în Australia prin Sunda de sud (insulele indoneziene), în timp ce un alt grup a venit din Sunda de nord (arhipelagul filipinez).

Cele două grupuri au făcut inițial parte din aceeași populație care a părăsit Africa acum aproximativ 70.000–80.000 de ani, a spus Richards, și „credem că s-au separat în timpul dispersiei către est, în Asia de Sud sau Asia de Sud-Est”, posibil cu 10.000–20.000 de ani înainte de a ajunge în Australia.

„Rezultatele noastre indică faptul că aborigenii australieni, împreună cu locuitorii din Noua Guinee, au cea mai veche ascendență neîntreruptă dintre toate populațiile din afara Africii”, a declarat Richards.

Pe parcurs, acești pionieri umani timpurii s-au încrucișat probabil cu oameni arhaici precum Homo longi, Homo luzonensis și chiar „hobbitul” Homo floresiensis, potrivit lui Richards, însă deocamdată nu este clar în ce măsură oamenii moderni au interacționat cu populațiile arhaice din regiune.

Foto sus: Picturi rupestre descoperite în vestul Australiei (© Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...