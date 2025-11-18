O suliță medievală descoperită într-un lac din Polonia ar fi aparținut unui prinț sau unui nobil

O echipă de arheologi subacvatici a recuperat patru vârfuri de suliță medievale din Lacul Lednica din Polonia.

Unul dintre vârfuri este aurit, cu metale prețioase și prezintă decorațiuni elaborate, sugerând că ar fi putut aparține unui nobil sau unui prinț, a declarat echipa de arheologi într-un comunicat citat de Live Science.

Artefactul este placat cu aur, argint, bronz și alte metale, iar suprafața sa este decorată cu modele spiralate desene geometrice împletite, precizează arheologii polonezi.

Sulița în sine „ar fi putut servi drept simbol al puterii, însemn al unui războinic de rang înalt sau obiect ritualic”, au spus arheologii, însă probabil nu a fost folosită în luptă.

Cel mai mic dintre vârfuri descoperite este încă atașat unui mâner lung de 2 metri, realizat din lemn de frasin.

„Acest lucru este rar, deoarece doar două sulițe din Lacul Lednica au un mâner atât de bine conservat”, a declarat Andrzej Pydyn, profesor de arheologie la Universitatea Nicolaus Copernicus și director al Centrului Universitar pentru Arheologie Subacvatică. În plus, „arma era prevăzută cu un inel din corn, ceea ce o face un artefact unic”, a adăugat Pydyn.

Un alt vârf de suliță este „subțire și delicat” și „seamănă cu o frunză de salcie - o formă comună în Europa timpurie medievală”, a spus echipa. Al patrulea vârf de suliță a fost „realizat prin tehnica sudării, care presupune forjarea repetată împreună a unui oțel moale, cu conținut scăzut de carbon, și a unui oțel dur, cu conținut ridicat de carbon, oferindu-i proprietăți superioare de luptă”, au adăugat arheologii.

Lacul Lednica este bine cunoscut pentru bogăția de arme medievale găsite în apele sale. Scafandrii de la Universitatea Nicolaus Copernicus explorează apele lacului de 40 de ani și au descoperit aproximativ 145 de topoare, 64 de vârfuri de suliță și opt săbii, potrivit comunicatului.

Motivul pentru care lacul conține atât de multe arme este dezbătut. O teorie este că acestea sunt legate de conflictele izbucnite după moartea regelui Mieszko al II-lea în 1034.

„Potrivit relatărilor, prințul ceh Bretislaus [scris și Bretislav] a invadat țara în acea perioadă, jefuind Gniezno și, cel mai probabil, și castelele din Poznań și Ostrów Lednicki. Unele dintre arme pot să fi căzut în apă în timpul luptelor de pe podurile care legau insula de continent și, cel mai probabil, de pe bărci”, precizează arheologii polonezi.

O altă teorie este că armele au fost ofrande ritualice aduse pentru a îmbuna zeitățile. În urmă cu aproximativ 1.000 de ani, oamenii din Polonia se converteau la creștinism, dar practicile păgâne au continuat să fie prezente o bună parte a Evului Mediu.

