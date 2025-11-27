O statuie ecvestră a lui Mihai Viteazul, inaugurată la Zalău

O statuie ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul, realizată din bronz, cu o înălțime de circa cinci metri, a fost inaugurată, miercuri, la Zalău, în cadrul unei festivități la care au fost prezente oficialități locale și județene, alături de sute de cetățeni ai municipiului.

Evenimentul a debutat la Cinematograful Scala, în fața căruia este amplasată statuia, printr-o prezentare a personalității lui Mihai Viteazul, realizată de directorul Arhivelor Naționale Sălaj, Dănuț Pop și luări de cuvânt ale inițiatorului proiectului, deputatul Ionel Ciunt, fost primar al Zalăului, Florin Florian, actualul primar al Zalăului, și a episcopului Sălajului, Benedict.

„Unirea pentru moment a celor trei țări sub acea stăpânire românească a făcut începutul, a făcut un precedent. (...) Indiferent dacă a fost sau nu conștientă național, fapta lui Mihai a dat un puternic imbold conștiinței de neam. Faima lui, vitejia lui, succesele sale au întărit poporul român în conștiința puterii sale. Unirea celor trei țări sub stăpânire românească se arăta de acum posibilă. Gândul acesta își va face tot mai mult loc în conștiința românească, ca până la urmă Mihai și fapta sa să devină simbolul activ al unității naționale”, a precizat Dănuț Pop, conform Agerpres.

Statuia a fost amplasată pe axa care unește Dealul Guruslăului, locul unde Mihai Viteazul a înregistrat ultima sa victorie (în 1601), și Câmpia de la Turda, unde a fost asasinat.

Semnificația amplasamentului este detaliată pe o placă de bronz, montată pe sol lângă statuie, pe care se poate citi: 1558 - Mihai Viteazul - pe această direcție se află drumul voievodului de la ultima bătălie de la Guruslău, spre moarte pe câmpia de la Turda - 1601.

Mai multe pentru tine...