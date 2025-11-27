Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Statuia lui Mihai Viteazul de la Zalău (© Facebook / Consiliul Județean Sălaj)

O statuie ecvestră a lui Mihai Viteazul, inaugurată la Zalău

📁 Istorie recentă
Autor: Redacția
🗓️ 27 noiembrie 2025

O statuie ecvestră a domnitorului Mihai Viteazul, realizată din bronz, cu o înălțime de circa cinci metri, a fost inaugurată, miercuri, la Zalău, în cadrul unei festivități la care au fost prezente oficialități locale și județene, alături de sute de cetățeni ai municipiului.

Evenimentul a debutat la Cinematograful Scala, în fața căruia este amplasată statuia, printr-o prezentare a personalității lui Mihai Viteazul, realizată de directorul Arhivelor Naționale Sălaj, Dănuț Pop și luări de cuvânt ale inițiatorului proiectului, deputatul Ionel Ciunt, fost primar al Zalăului, Florin Florian, actualul primar al Zalăului, și a episcopului Sălajului, Benedict.

„Unirea pentru moment a celor trei țări sub acea stăpânire românească a făcut începutul, a făcut un precedent. (...) Indiferent dacă a fost sau nu conștientă național, fapta lui Mihai a dat un puternic imbold conștiinței de neam. Faima lui, vitejia lui, succesele sale au întărit poporul român în conștiința puterii sale. Unirea celor trei țări sub stăpânire românească se arăta de acum posibilă. Gândul acesta își va face tot mai mult loc în conștiința românească, ca până la urmă Mihai și fapta sa să devină simbolul activ al unității naționale”, a precizat Dănuț Pop, conform Agerpres.

Statuia lui Mihai Viteazul de la Zalău (© Facebook / Consiliul Județean Sălaj)
Statuia lui Mihai Viteazul de la Zalău (© Facebook / Consiliul Județean Sălaj)

Statuia a fost amplasată pe axa care unește Dealul Guruslăului, locul unde Mihai Viteazul a înregistrat ultima sa victorie (în 1601), și Câmpia de la Turda, unde a fost asasinat.

Semnificația amplasamentului este detaliată pe o placă de bronz, montată pe sol lângă statuie, pe care se poate citi: 1558 - Mihai Viteazul - pe această direcție se află drumul voievodului de la ultima bătălie de la Guruslău, spre moarte pe câmpia de la Turda - 1601.

Mai multe pentru tine...
Asasinarea lui Mihai Viteazul: Unde se află scheletul domnitorului? jpeg
Asasinarea lui Mihai Viteazul: Unde se află scheletul domnitorului?
Ultimele bătălii ale lui Mihai Viteazul jpeg
Ultimele bătălii ale lui Mihai Viteazul
Decăderea lui Mihai Viteazul Care a fost cauza prăbușirii întâiului unificator al Țărilor Române jpeg
Decăderea lui Mihai Viteazul. Care a fost cauza prăbușirii întâiului unificator al Țărilor Române
Foto sus: Hotelul Furnica din Sinaia (© Rotaru Florin / Wikimedia Commons)
📁 Patrimoniu
Hotelul Furnica din Sinaia, scos la vânzare de Casa Regală a României
Fosilele piciorului Burtele suprapuse peste conturul unui picior de gorilă (© Yohannes Haile-Selassie / Universitatea de Stat din Arizona)
📁 Preistorie
Cine era misteriosul hominid care a trăit alături de Lucy, în urmă cu 3,4 milioane de ani?
Cula Greceanu - cea mai veche culă din România - în Măldăreşti - Vâlcea Foto Facebook Vlad Eftenie
📁 Patrimoniu
Proiecte de reabilitare cu fonduri europene a culelor Duca și Greceanu de la Măldărești
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954? png
📁 Istorie recentă
De ce a renunțat Rusia la Crimeea în 1954?
Cum s a realizat unificarea Italiei jpeg
📁 Istorie Modernă Universală
Cum s-a realizat unificarea Italiei
Vas de tip bitronconic, descoperit la Gurasada, județul Hunedoara (© Facebook / Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva)
📁 Muzeele României
O piesă spectaculoasă din Epoca Bronzului Târziu
Trei monede recuperate de pe epava legendarului galion San José (© Dirección General Marítima)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Primele obiecte recuperate de pe epava legendarului galion San José / VIDEO
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii