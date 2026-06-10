O statuie a Afroditei, descoperită de arheologi în orașul antic Heracleopolis Magna

Arheologii care lucrează în orașul antic Heracleopolis Magna (Ihnasya) din Egipt au descoperit o serie de artefacte și structuri care acoperă mai multe perioade importante din istoria regiunii, oferind noi dovezi privind importanța religioasă, politică și economică a orașului pe parcursul a peste o mie de ani.

Descoperirile au fost făcute de o misiune egipteană la situl cunoscut în Antichitate sub numele de Heracleopolis Magna, unul dintre cele mai importante orașe istorice ale Egiptului Antic. Orașul a fost capitala Egiptului în timpul Dinastiilor a IX-a și a X-a și a continuat să joace un rol important în perioada Regatului Mijlociu, a Regatului Nou, precum și în epocile greacă și romană, informează Archaeology News.

Printre cele mai importante descoperiri se numără un bloc de piatră reutilizat, care poartă cartușul regal al lui Senusret al III-lea, unul dintre cei mai influenți conducători ai Dinastiei a XII-a. Inscripția păstrează atât numele său de tron, cât și numele primit la naștere. Arheologii au identificat și un alt cartuș asociat cu Osiris-Nefertem, o divinitate venerată în oraș în perioadele egipteană antică și ptolemeică.

Această descoperire se adaugă dovezilor tot mai numeroase că Ihnasya avea o semnificație religioasă deosebită pentru egiptenii antici. Senusret al III-lea este deja asociat cu mai multe monumente din oraș, iar noua inscripție întărește legătura dintre acest conducător și importantul centru regional.

Săpăturile au scos la iveală și secțiuni necunoscute anterior ale unei bazilici romane. Cercetătorii au constatat că părți ale unui vechi templu doric au fost demontate și reutilizate la construirea bazilicii. Analizele preliminare indică faptul că, în secolul al VI-lea d.Hr., constructorii au integrat elemente arhitecturale provenite din structura mai veche în fundațiile și pardoseala care susțineau coloanele bazilicii.

Metodele de construcție identificate la sit demonstrează amploarea proiectului. Arheologii au descoperit că blocuri masive de piatră au fost dispuse astfel încât să creeze o bază stabilă, capabilă să susțină coloane uriașe, unele estimate la aproximativ 45 de tone. Trei dintre aceste coloane se află încă în pozițiile lor originale.

Una dintre cele mai impresionante descoperiri este un cap din marmură care o reprezintă pe Afrodita, zeița greacă a iubirii și frumuseții. Cu dimensiuni de aproximativ 24 × 25 de centimetri, sculptura păstrează trăsături faciale fin lucrate și bucle atent modelate. Execuția artistică reflectă tradițiile întâlnite frecvent în reprezentările clasice ale zeilor și ale personalităților importante. Cercetătorii descriu piesa drept un exemplu rar de acest tip descoperit la sit.

Alte descoperiri includ fragmente de reliefuri sculptate, elemente arhitecturale decorate și matrițe din lut utilizate pentru producerea monedelor în perioada romană. Aceste obiecte oferă dovezi ale activității continue din oraș mult după sfârșitul epocii faraonice și indică existența unei economii locale prospere, conectate la comerț și administrație.

Descoperirile evidențiază transformările prin care a trecut Ihnasya de-a lungul timpului. Tradițiile religioase, stilurile arhitecturale și instituțiile civice au evoluat pe măsură ce diferite culturi și-au lăsat amprenta asupra orașului. Practicile religioase egiptene antice au coexistat cu influențele grecești și romane ulterioare, creând un strat arheologic complex care reflectă secole de schimbări culturale.

Cunoscut sub numele de Heracleopolis Magna în perioada dominației grecești, orașul a rămas un centru important mult timp după ce și-a pierdut statutul de capitală regală. Vestigiile recent descoperite ajută la reconstituirea modului în care spațiile sale religioase, clădirile publice și peisajul urban s-au dezvoltat de-a lungul diferitelor epoci istorice.

Cercetătorii continuă să studieze și să dateze materialele recuperate recent. Se așteaptă ca aceste cercetări să ofere o imagine mai clară asupra modului în care orașul s-a transformat de-a lungul timpului și asupra felului în care locuitorii săi s-au adaptat schimbărilor politice, religioase și culturale din lunga istorie a Egiptului.

Foto sus: Orașul antic Heracleopolis Magna (© Ministerul Turismului și Antichităților din Egipt)

Mai multe pentru tine...