Seliște din secolele XV–XVI (© Facebook / Agenţia Naţională Arheologică)

O seliște din secolele XV–XVI, descoperită de arheologi în Republica Moldova / FOTO

📁 Istorie Medievală Românească
Autor: Redacția
🗓️ 14 februarie 2026

Arheologii din Republica Moldova au cercetat o vatră a unui sat (seliște – n.r.) din secolele XV–XVI, descoperită în apropierea satului Vălcineț, situat la circa 70 km nord-vest de Chișinău.

Conform arheologilor din Republica Moldova, situl reprezintă, cel mai probabil, o seliște din secolele XV–XVI, posibil chiar vatra veche a satului actual Vălcineț. Descoperirile contribuie la cunoașterea evoluției satului medieval din interfluviul Prut–Nistru, în perioada consolidării Țării Moldovei.

Pe traseul gazoductului Ungheni–Chișinău, printre alte șapte situri arheologice, a fost cercetată o așezare din evul mediu târziu (sec. XV–XVI), situată la circa 2,3 km sud de satul Vălcineț, pe malul drept al primului iaz de pe râul Bâc. Situl era cunoscut încă din 1962, când lucrările de amenajare a digului au distrus parțial un cimitir mai vechi și au semnalat existența unei așezări medievale.

Cercetările preventive din anii 2017–2018 au scos la iveală urmele unei locuiri bine conturate: un cuptor de lut cu groapă de deservire, o groapă menajeră, două șanțuri orientate nord–sud și numeroase materiale arheologice. Printre descoperiri se numără fragmente ceramice lucrate la roată, o monedă poloneză din vremea lui Sigismund al II-lea August (1547–1572), un fals de monedă otomană de la sfârșitul secolului al XVI-lea, piese de centură, un inel, un ac de cusut, o cruciuliță și o pensetă de bronz”, scrie Agenția Națională Arheologică din Republica Moldova, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, rezultatele cercetărilor au fost publicate de Vlad Vornic, Sergiu Tabuncic, Ludmila Bacumenco-Pârnău și Sergiu Matveev în volumul Arheologia Preventivă în Republica Moldova, V, Chișinău, 2024 (pp. 181–196).

