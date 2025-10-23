Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist

O piesă rară din sticlă, descoperită de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 23 octombrie 2025

Lucrările de cercetare arheologică efectuate pe traseul viitoarei autostrăzi A8, în apropierea orașului Târgu Neamț, au condus la descoperirea unor morminte din secolele II-III d.Hr.

Conform arheologului Vasile Diaconu, în inventarul unui mormânt a fost descoperită o piesă rară, respectiv un pahar de sticlă, care ar putea proveni dintr-un atelier din zona Egiptului.

„În timpul săpăturilor arheologice de pe autostrada A8, pe segmentul din apropiere de Târgu Neamț, arheologii implicați în săpăturile arheologice au descoperit câteva morminte din sec. II-III p. Chr. În inventarul unui mormânt a fost descoperită această piesă cu totul deosebită, respectiv un pahar de sticlă, care, după opinia specialiștilor care se ocupă de aceste artefacte, ar proveni din lumea romană, dintr-un atelier din zona Egiptului. Pentru perioada sec. II-III p. Chr. aceste piese sunt extrem de rare în zona de est a României, fiind un unicat pentru județul Neamț”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Conform sursei citate, „reîntregirea piesei a fost realizată cu multă migală și măiestrie” restauratorul Dumitru Bostan, din cadrul Complexului Muzeal Național Neamț.

