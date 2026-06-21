O fortificație misterioasă, descoperită datorită investigațiilor LiDAR, în județul Neamț

O fortificație misterioasă a fost descoperită de arheologi în județul Neamț, cu ajutorul tehnologiei LiDAR, anunță arheologul Vasile Diaconu.

Descoperită în luna decembrie 2025, aceasta este singura fortificație cvasicirculară, cu șanț și două valuri, din județul Neamț. Până în prezent, arheologii nu au reușit să afle când a fost construită.

„Singura fortificație cvasicirculară, cu șanț și două valuri, din județul Neamț, a putut fi înregistrată datorită investigațiilor LiDAR recente, realizate cu mult profesionalism de către colaboratorul nostru Vlad Dulgheriu. Este o structură antropică extrem de interesantă, care credem că face parte dintr-un sistem defensiv (subiect asupra căruia vom reveni). Descoperită în luna decembrie a anului trecut, într-o zonă puțin cercetată, fortificația reprezintă un adevărat mister. Cu o suprafață de aproape 1 ha, fortificația pare să fi avut și o intrare, destul de bine observată pe imaginea LiDAR. Tare frumos ar fi să găsim ceva resurse ca să putem face o cercetare arheologică și să aflăm de când datează. Cine să o fi construit?”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

LiDAR, acronimul de la „Light Detection and Ranging”, este o tehnologie asemănătoare radarului și sonarului care emite pulsuri laser din zbor, deasupra unei locații, generând informații 3D cu privire la forma și trăsăturile structurilor aflate la sol.

Foto sus: Fortificația misterioasă descoperită cu ajutorul tehnologiei LiDAR, în județul Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist )

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