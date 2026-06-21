Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Fortificația misterioasă descoperită cu ajutorul tehnologiei LiDAR, în județul Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)

O fortificație misterioasă, descoperită datorită investigațiilor LiDAR, în județul Neamț

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 21 iunie 2026

O fortificație misterioasă a fost descoperită de arheologi în județul Neamț, cu ajutorul tehnologiei LiDAR, anunță arheologul Vasile Diaconu.

Descoperită în luna decembrie 2025, aceasta este singura fortificație cvasicirculară, cu șanț și două valuri, din județul Neamț. Până în prezent, arheologii nu au reușit să afle când a fost construită.

„Singura fortificație cvasicirculară, cu șanț și două valuri, din județul Neamț, a putut fi înregistrată datorită investigațiilor LiDAR recente, realizate cu mult profesionalism de către colaboratorul nostru Vlad Dulgheriu. Este o structură antropică extrem de interesantă, care credem că face parte dintr-un sistem defensiv (subiect asupra căruia vom reveni). Descoperită în luna decembrie a anului trecut, într-o zonă puțin cercetată, fortificația reprezintă un adevărat mister. Cu o suprafață de aproape 1 ha, fortificația pare să fi avut și o intrare, destul de bine observată pe imaginea LiDAR. Tare frumos ar fi să găsim ceva resurse ca să putem face o cercetare arheologică și să aflăm de când datează. Cine să o fi construit?”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

LiDAR, acronimul de la „Light Detection and Ranging”, este o tehnologie asemănătoare radarului și sonarului care emite pulsuri laser din zbor, deasupra unei locații, generând informații 3D cu privire la forma și trăsăturile structurilor aflate la sol.

Foto sus: Fortificația misterioasă descoperită cu ajutorul tehnologiei LiDAR, în județul Neamț Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)

Mai multe pentru tine...
O imagine fidelă a unei fortificații vechi de aproape 5000 de ani, ascunsă în pădurile județului Neamț (foto: Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O imagine fidelă a unei fortificații vechi de aproape 5000 de ani, ascunsă în pădurile județului Neamț
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Cea mai mare fortificație antică din Neamț, scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR
Necropolă tumulară descoperită într-o pădure din Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)
Necropolă tumulară veche de mii de ani, descoperită într-o pădure din Neamț
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
Vârf de lance din fier, descoperit la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
📁 Antichitate
Un vârf de lance din prima epocă a fierului, descoperit de arheologi la Băicoi
Pieptene antic din corn de cerb, descoperit în județul Neamț (©Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)
📁 Antichitate
Un pieptene antic din corn de cerb, descoperit în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A7
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Urmele unei tentative medievale de jefuire a unui tumul preistoric, descoperite de arheologi în Neamț
Zona de studiu Middle Awash, Riftul Afar din Etiopia, cu sedimente expuse orizontal în prim-plan, conținând mii de fosile și artefacte din perioada Paleoliticului Mijlociu (© Tim White)
📁 Preistorie
Viața și moartea în urmă cu 100.000 de ani: Cum trăiau oamenii înainte de a părăsi Africa?
Arheologii au descoperit acest „sabot de baie” în fortul roman de la Vindolanda, din Marea Britanie (© The Vindolanda Trust)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Cei mai vechi papuci de baie din lume, descoperiți într-un vechi fort roman
Templu elenistic descoperit de arheologi în situl antic de la Bushat (© Universitatea din Varșovia)
📁 Antichitate
Un mare templu elenistic, descoperit de arheologi în „orașul pierdut” al Albaniei
Fațada vestică a Partenonului, restaurată (© Facebook / Υπουργείο Πολιτισμού)
📁 Patrimoniu
Fațada vestică a Partenonului, restaurată: „Cum nu am mai văzut-o de două secole”
Mozaic rar, descoeprit în orașul antic Aspendos (© Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Un mozaic rar, descoperit în orașul antic Aspendos / FOTO