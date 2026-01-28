Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Necropolă tumulară descoperită într-o pădure din Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)

Necropolă tumulară veche de mii de ani, descoperită într-o pădure din Neamț

📁 Antichitate
Autor: Redacția
🗓️ 28 ianuarie 2026

Arheologii din Neamț au descoperit o necropolă tumulară, într-o pădure din zona centrală a județului, zonă care a fost recent scanată cu ajutorul tehnologiei LiDAR, a anunțat arheologul Vasile Diaconu.

„Pornind de la o mențiune toponimică de pe hărți din sec. XIX am aflat că undeva în zona centrală a județului Neamț, într-o pădure, ar fi un loc numit Movila Cireșului. În literatura arheologică nu exista nicio mențiune legată de acest punct, motiv pentru care, în vara anului 2024 am făcut o deplasare în teren, cu colegul Cristi, pentru a vedea dacă acolo chiar există o movilă. Surpriza noastră a fost mare când am constatat că în locația respectivă nu era doar o movilă, ci un grup de movile, dintre care una foarte mare. Era o adevărată necropolă tumulară. Anul trecut, cu sprijinul unui harnic colaborator, Vlad Dulgheriu, care dispune de un echipament performant, s-a făcut o scanare LiDAR a acestui perimetru, iar rezultatele au fost foarte interesante.  Le-am publicat într-un studiu care a apărut recent, în Annales d’Université Valahia Targoviste Section d’Archéologie et d’Histoire”, notează arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

LiDAR, acronimul de la „Light Detection and Ranging”, este o tehnologie asemănătoare radarului și sonarului care emite pulsuri laser, deasupra unei locații, generând informații 3D cu privire la forma și trăsăturile structurilor aflate la sol.

Articolul poate fi consultat accesând acest link.

Foto sus: Necropolă tumulară descoperi într-o pădure din Neamț Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist)

